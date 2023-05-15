Целый арсенал боеприпасов: правоохранители Днепра задержали мужчину

Житель города Павлоград хранил в своем автомобиле реактивную противотанковую гранату, 4 корпуса гранаты «Ф-1», 2 корпуса «РГД-5» и запалы «УЗРГМ-2».

Работники полиции провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли боеприпасы и направили их на экспертное исследование. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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