Целые сутки привязан к дереву: на Днепропетровщине неизвестные жестоко обошлись с собакой

В поселке ПЗТО Павлоградского района местные жители заметили обессиленную собаку, которая привязана к дереву.
Фотографию обнародовали в местных Telegram-каналах. Можно заметить, что привязали его с помощью тонкой металлической цепи, которую прикрепили на ошейник. Учитывая его уставшие глаза и седую шерсть, можно понять, что собачка уже в преклонном возрасте.
Кто и зачем так поступил с животным – сейчас неизвестно. По словам очевидцев, в таком состоянии он находится уже на протяжении суток. Неравнодушные граждане не смогли пройти мимо — накормили и напоили испуганную собаку.
В комментариях к публикации местные выражают большое возмущение ситуацией и отмечают, что собачку следует забрать, или передать в приют, в котором будут о нем заботиться. Сегодня, 28 августа, утром жительница поселка сообщила, что его уже нет на месте. Дальнейшая судьба собаки пока неизвестна.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине спасали собаку, которая рухнула в замаскированный колодец.
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