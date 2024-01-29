ЦЭК анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля: адреса

Центральная энергетическая компания анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля.
Электроэнергии не будет из-за проведения плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭКа.
Адреса
Желтые Воды
29 января с 09:00 до 17:00:
1 февраля с 08:00 до 17:00:
2 февраля с 08:00 до 17:00:
Село Надеждовка
31 января с 09:00 до 16:30:
В Днепре отключения света пока не планируются!
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