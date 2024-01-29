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  • ЦЭК анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля: адреса

ЦЭК анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля: адреса

Сегодня 08:28
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Пока это касается жителей города Желтые Воды и села Надеждовка Криворожского района.

Новости Днепра про ЦЭК анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля: адреса

Центральная энергетическая компания анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля.

Электроэнергии не будет из-за проведения плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭКа.

Адреса

Желтые Воды

29 января с 09:00 до 17:00:

  • ул. Парковая: 11-33 (нечетные);
  • ул. Франко: 1.

1 февраля с 08:00 до 17:00:

  • ул. Михаила Грушевского: 18, 20, 22;
  • пер. Запорожский: 12, 14, 15А, 19.

2 февраля с 08:00 до 17:00:

  • ул. 8 Марта: 45;
  • ул. Парковая: 10, 12, 14;
  • ул. Франко: 6, 8, 10;
  • ул. Европейская: 13, 15;
  • ул. Шевченко: 1, 3, 5;
  • ул. Красного Креста: 1;
  • пер. Капитальный: 1.

Село Надеждовка

31 января с 09:00 до 16:30:

  • ул. Центральная: 122, 122В.

В Днепре отключения света пока не планируются!

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Новости Днепра про ЦЭК анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля: адресаУкраїнська Новости Днепра про ЦЭК анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля: адресаРусский

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