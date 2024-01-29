ЦЭК анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля: адреса

Пока это касается жителей города Желтые Воды и села Надеждовка Криворожского района.

Центральная энергетическая компания анонсировала отключения света на Днепропетровщине на 29 января – 2 февраля.

Электроэнергии не будет из-за проведения плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭКа.

Адреса

Желтые Воды

29 января с 09:00 до 17:00:

ул. Парковая: 11-33 (нечетные);

ул. Франко: 1.

1 февраля с 08:00 до 17:00:

ул. Михаила Грушевского: 18, 20, 22;

пер. Запорожский: 12, 14, 15А, 19.

2 февраля с 08:00 до 17:00:

ул. 8 Марта: 45;

ул. Парковая: 10, 12, 14;

ул. Франко: 6, 8, 10;

ул. Европейская: 13, 15;

ул. Шевченко: 1, 3, 5;

ул. Красного Креста: 1;

пер. Капитальный: 1.

Село Надеждовка

31 января с 09:00 до 16:30:

ул. Центральная: 122, 122В.

В Днепре отключения света пока не планируются!

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