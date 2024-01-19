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  • Три жительницы Днепра за деньги переправляли мужчин за границу: какую схему придумали

Три жительницы Днепра за деньги переправляли мужчин за границу: какую схему придумали

Сегодня 10:34
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Очередную бизнес-схему организовали жители Днепра.

Новости Днепра про Три жительницы Днепра за деньги переправляли мужчин за границу: какую схему придумали

Они разработали и внедрили схему, которая помогала желающим избежать мобилизации, уехать за пределы Украины.

Подозреваемые обещали предоставить пакет документов о прохождении липовой военно-врачебной комиссии. Необходимые справки предоставляла одна из фигуранток – дочь организатора схемы, работавшая в больнице.

Пакет документов «под ключ» женщины продавали за 2 тысячи долларов. За медицинскую часть клиенты должны были оплатить тысячу и столько же, чтобы получить необходимые справки на руки. Полученные справки об ограниченной пригодности к военной службе уклонявшиеся могли использовать для выезда за границу.

Следователи Днепровского районного управления полиции разоблачили подозреваемых женщин в возрасте 27, 36 и 45 лет.

На основании собранных улик им уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Также одна из женщин сообщила о подозрении по ч. 1,4 ст. 358 УК.

18 января дело было направлено на рассмотрение в суд.

Новости Днепра про Три жительницы Днепра за деньги переправляли мужчин за границу: какую схему придумали

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