Три очереди сразу: как будут выключать свет в Днепре и области 2 июля

2 июля в Украине будут привлекать три очереди отключений одновременно на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».
Причина – значительный рост энергопотребления из-за жары.
В Днепре и области, для абонентов ЦЭК, 2 июля с 00:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:
с 00:00 до 02:00 будут применяться отключения I, II и V очередей;
с 02:00 до 06:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей;
с 06:00 до 09:00 будут применяться отключения I, II и V очередей;
с 09:00 до 13:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей;
с 13:00 до 16:00 будут применяться отключения I, II и V очередей
с 16:00 до 20:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей
с 20:00 до 24:00 будут применяться отключения I, II и V очередей.
Для абонентов ДТЭК также могут использовать светло-серые графики.
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