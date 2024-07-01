Три очереди сразу: как будут выключать свет в Днепре и области 2 июля

Сразу по три очереди будут выключать свет 2 июля.

2 июля в Украине будут привлекать три очереди отключений одновременно на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

Причина – значительный рост энергопотребления из-за жары.

В Днепре и области, для абонентов ЦЭК, 2 июля с 00:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:

с 00:00 до 02:00 будут применяться отключения I, II и V очередей;

с 02:00 до 06:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей;

с 06:00 до 09:00 будут применяться отключения I, II и V очередей;

с 09:00 до 13:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей;

с 13:00 до 16:00 будут применяться отключения I, II и V очередей

с 16:00 до 20:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей

с 20:00 до 24:00 будут применяться отключения I, II и V очередей.

Для абонентов ДТЭК также могут использовать светло-серые графики.

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