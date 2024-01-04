Три дочери остались без отца: перед Новым годом на фронте погиб 39-летний солдат с Днепропетровщины

Вечная слава Герою!

В бою за Украину 31 декабря возле населенного пункта Урожайное Донецкой области погиб солдат Николай Моисеенко с Днепропетровщины. Ему было 39 лет.

Об этом сообщил Андрей Белоусов, городской голова Каменского.

В 2002-2004 годах Николай проходил срочную военную службу. До войны он работал на промышленных предприятиях, а в марте 2022-го стал на защиту Украины.

У воина остались жена, три дочери, мать и брат.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и слава Герою!

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