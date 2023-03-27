Троллейбусы из Днепра будут ездить по Николаеву

Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.

В Николаев поедет еще несколько десятков троллейбусов, изготовленных в Днепре.

Недавно Николаев возобновил работу с Европейским банком реконструкции и развития в рамках проекта по обновлению транспорта. Еще до полномасштабной войны город закупил 30 троллейбусов модели «Днепр», но из-за боевых действий они так и не доехали.

По словам директора николаевского предприятия, которое занимается городскими перевозками, на заводе в Днепре уже необходимы 10 машин. Вскоре днепровские троллейбусы будут ездить Николаевом.

Напомним, ранее стало известно, что по Киеву будут кататься новенькие трамваи, которые изготовили в Днепре.

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