Троллейбусы из Днепра будут ездить по Николаеву

В Николаев поедет еще несколько десятков троллейбусов, изготовленных в Днепре.
Недавно Николаев возобновил работу с Европейским банком реконструкции и развития в рамках проекта по обновлению транспорта. Еще до полномасштабной войны город закупил 30 троллейбусов модели «Днепр», но из-за боевых действий они так и не доехали.
По словам директора николаевского предприятия, которое занимается городскими перевозками, на заводе в Днепре уже необходимы 10 машин. Вскоре днепровские троллейбусы будут ездить Николаевом.
Напомним, ранее стало известно, что по Киеву будут кататься новенькие трамваи, которые изготовили в Днепре.
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