Троллейбусы не ходят: в Днепре на Набережной Победы оборвалась контактная сеть

Коммунальщики уже работают над устранением проблемы. Сколько времени займет ремонт – неизвестно.

Там, в районе дома №11, оборвалась контактная сеть. Из-за этого остановилось движение троллейбусов №12.

Сегодня, 8 ноября, в Днепре на Набережной Победы произошла авария.

Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь…

У дедушки из Днепра украли более 100 тысяч гривен.

Чайная-рюмочная и столовая для спортсменов: история дома Андриевских в Днепре На углу улицы Фабра находится старинный дом. Более ста лет назад он считался одним из самых престижных в тогдашнем Днепре. просмотров

Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь кого они названы. В городе немало «троп», которые хоть и носят «имена» людей, сделавших много для развития города или его промышленности, но при этом эти фамилии мало что говорят обычному… просмотров