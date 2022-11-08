Троллейбусы не ходят: в Днепре на Набережной Победы оборвалась контактная сеть

Там, в районе дома №11, оборвалась контактная сеть. Из-за этого остановилось движение троллейбусов №12.
Об этом сообщает «Информатор».
Коммунальщики уже работают над устранением проблемы. Сколько времени займет ремонт – неизвестно.
Для водителей: занята крайняя правая полоса. Будьте осторожны!
Читайте также:
Автор:
На углу улицы Фабра находится старинный дом. Более ста лет…
Днепр завтра потянет густым туманом.
У дедушки из Днепра украли более 100 тысяч гривен.
Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь…
На углу улицы Фабра находится старинный дом. Более ста лет назад он считался одним из самых престижных в тогдашнем Днепре.
Днепр завтра потянет густым туманом.
У дедушки из Днепра украли более 100 тысяч гривен.
Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь кого они названы. В городе немало «троп», которые хоть и носят «имена» людей, сделавших много для развития города или его промышленности, но при этом эти фамилии мало что говорят обычному…
Сегодня, 8 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Кривом Роге после 4 месяцев простоя заработал один из промышленных гигантов.
В Днепре снова волна минирований.
В Днепре показали едва ли не самую узкую улицу города.
В Украине начнут новую частичную мобилизацию.
Все мы любим сухофрукты и орехи. В магазинах такого добра много.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!