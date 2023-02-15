Троллейбус перекрыл дорогу: в Днепре на Новом мосту огромная пробка

Учитывайте эту информацию!

Сегодня, 15 февраля, в Днепре на Новом мосту в сторону левого берега образовалась огромная пробка.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

На Слобожанском проспекте сломался троллейбус. Он и перекрыл движение.

Поэтому если планируете ехать на левый берез через Новый мост, учитывайте эту информацию. А лучше найдите другой путь!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Мазепы перевернулась фура с водкой.

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