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Троллейбус перекрыл дорогу: в Днепре на Новом мосту огромная пробка

Сегодня 17:42
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Учитывайте эту информацию!

Новости Днепра про Троллейбус перекрыл дорогу: в Днепре на Новом мосту огромная пробка

Сегодня, 15 февраля, в Днепре на Новом мосту в сторону левого берега образовалась огромная пробка.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

На Слобожанском проспекте сломался троллейбус. Он и перекрыл движение.

Поэтому если планируете ехать на левый берез через Новый мост, учитывайте эту информацию. А лучше найдите другой путь!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Мазепы перевернулась фура с водкой.

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