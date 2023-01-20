Троллейбус, курсировавший в объезд места ракетного удара, возобновил привычное движение

В Днепре 6 троллейбус снова будет курсировать по привычному маршруту

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.

Троллейбус №6 возобновил движение по привычному маршруту по ул. Набережная Победы.

Около недели он курсировал в объезд места ракетного удара. Отметим, в Днепре сейчас курсируют технические рейсы электротранспорта. Режим работы в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00. В выходные: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.

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