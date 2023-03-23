Трое жителей Днепра зарабатывали на мужчинах, желающих «отмазаться» от мобилизации: детали схемы

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Так, три жителя Днепра — двое мужчин и женщина в возрасте 33, 36 и 41 год, организовали схему, благодаря которой помогали призывникам избегать мобилизации. Они искали военнообязанных, которые хотели «отмазаться» от службы и уехать за границу.
Для этого они создавали поддельные медицинские справки, подтверждающие наличие хронических и других заболеваний, из-за которых мужчины становились непригодными для военной службы.
За свои услуги они брали по 8 тысяч долларов. Впрочем, 19 марта бизнес был закрыт. Полицейские провели обыски в помещениях организаторов схемы.
Во время обысков правоохранители обнаружили бланки медицинских справок, фотографии военнообязанных, а также мобильные телефоны, банковские карты, носители памяти, деньги в сумме более 17 тысяч долларов и другие вещественные доказательства. А также изъяли шесть автомобилей, принадлежащих подозреваемым.
Трем фигурантам сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Им вручили ходатайство о применении мер в виде содержания под стражей.
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