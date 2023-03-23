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  • Трое жителей Днепра зарабатывали на мужчинах, желающих «отмазаться» от мобилизации: детали схемы

Трое жителей Днепра зарабатывали на мужчинах, желающих «отмазаться» от мобилизации: детали схемы

Сегодня 15:10
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Трое жителей Днепра организовали схему уклонения от мобилизации.

Новости Днепра про Трое жителей Днепра зарабатывали на мужчинах, желающих

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Так, три жителя Днепра — двое мужчин и женщина в возрасте 33, 36 и 41 год, организовали схему, благодаря которой помогали призывникам избегать мобилизации. Они искали военнообязанных, которые хотели «отмазаться» от службы и уехать за границу.

Для этого они создавали поддельные медицинские справки, подтверждающие наличие хронических и других заболеваний, из-за которых мужчины становились непригодными для военной службы.

За свои услуги они брали по 8 тысяч долларов. Впрочем, 19 марта бизнес был закрыт. Полицейские провели обыски в помещениях организаторов схемы.

Во время обысков правоохранители обнаружили бланки медицинских справок, фотографии военнообязанных, а также мобильные телефоны, банковские карты, носители памяти, деньги в сумме более 17 тысяч долларов и другие вещественные доказательства. А также изъяли шесть автомобилей, принадлежащих подозреваемым.

Новости Днепра про Трое жителей Днепра зарабатывали на мужчинах, желающих

Трем фигурантам сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Им вручили ходатайство о применении мер в виде содержания под стражей.

Новости Днепра про Трое жителей Днепра зарабатывали на мужчинах, желающих

Новости Днепра про Трое жителей Днепра зарабатывали на мужчинах, желающих

Новости Днепра про Трое жителей Днепра зарабатывали на мужчинах, желающих

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