Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

Загалом у конкурсі взяли участь понад 200 учасників з усього світу. Дніпропетровщина пишається дітьми, котрі гідно представили Україну на світовому рівні у світі науки.

А «бронзу» отримав дніпрянин Павло Гук за розробку велосипедного браслета. За допомогою пристрою велосипедист зможе попередити, куди рухається.

На Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 троє учнів з Дніпропетровської області здобули дві срібні та бронзову медалі.

Пока родители на работе, дети гуляют...

Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных лиц может потерять выплаты, для другой части переселенцев выплаты останутся в силе до конца января 2024 года. 4 просмотров

На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми Вчера, 12 июля, около 21:00 на Черниговщине возле пгт Куликовка автомобиль выехал на железнодорожные пути, несмотря на запретные сигналы, и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей. 5 просмотров

Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода 14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не обделит вниманием она и Днепр. 3 просмотров

Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы В Днепре существует легенда о большом количестве подземных ходов, пролегающих под городом и построенных еще с момента основания населенного пункта. Наибольшая концентрация этих ходов находится в парке Шевченко, а вход в тоннель был в нынешнем Дворце студентов. 5 просмотров