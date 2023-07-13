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  • Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

Сегодня 18:45
просмотров

На Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 троє учнів з Дніпропетровської області здобули дві срібні та бронзову медалі.

Новости Днепра про Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

Одне «срібло» здобула криворожанка Анастасія Котюча, яка підготувала «короткометражку» «What is a forest for you?», де висвітлила проблему вирубки лісів.

Новости Днепра про Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

Ще одну срібну нагороду почесно отримав кам’янчанин Роман Овчаренко. Хлопець вивчав обчислювальні процеси у комп’ютерах і розробив програму «Полігон логічних схем».

Новости Днепра про Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

А «бронзу» отримав дніпрянин Павло Гук за розробку велосипедного браслета. За допомогою пристрою велосипедист зможе попередити, куди рухається.

Новости Днепра про Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

Загалом у конкурсі взяли участь понад 200 учасників з усього світу. Дніпропетровщина пишається дітьми, котрі гідно представили Україну на світовому рівні у світі науки.

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Новости Днепра про Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектовУкраїнська Новости Днепра про Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектовРусский

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