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  • Трое погибших: в Запорожье ракетой ударили по храму и торговым точкам (ВИДЕО)

Трое погибших: в Запорожье ракетой ударили по храму и торговым точкам (ВИДЕО)

Сегодня 20:50
просмотров

В соседнем с Днепром Запорожье из-за ракетного удара погибли три человека.

Новости Днепра про Трое погибших: в Запорожье ракетой ударили по храму и торговым точкам (ВИДЕО)

О ракетном ударе сообщил президент Зеленский. По его словам, попали в жилищный квартал. Местные говорят, что взрыв раздался до объявления тревоги.

Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой благодаря нашим героическим воинам, — сообщил президент.

В Запорожье разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе, сообщает Запорожская ОВА. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.

Пока известно о трех погибших. Спасательная операция продолжается.

Новости Днепра про Трое погибших: в Запорожье ракетой ударили по храму и торговым точкам (ВИДЕО)

Новости Днепра про Трое погибших: в Запорожье ракетой ударили по храму и торговым точкам (ВИДЕО)

Новости Днепра про Трое погибших: в Запорожье ракетой ударили по храму и торговым точкам (ВИДЕО)

Владимир Зеленский опубликовал видео с места попадания российской ракеты в Запорожье.

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Новости Днепра про Трое погибших: в Запорожье ракетой ударили по храму и торговым точкам (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Трое погибших: в Запорожье ракетой ударили по храму и торговым точкам (ВИДЕО)Русский

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