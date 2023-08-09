Трое погибших: в Запорожье ракетой ударили по храму и торговым точкам (ВИДЕО)

О ракетном ударе сообщил президент Зеленский. По его словам, попали в жилищный квартал. Местные говорят, что взрыв раздался до объявления тревоги.
Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой благодаря нашим героическим воинам, — сообщил президент.
В Запорожье разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе, сообщает Запорожская ОВА. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.
Пока известно о трех погибших. Спасательная операция продолжается.
Владимир Зеленский опубликовал видео с места попадания российской ракеты в Запорожье.
Читайте также:
Автор:
Вечером 7 августа российские войска нанесли два ракетных удара по…
В понедельник, 31 июля, россияне ударили по Кривому Рогу ракетами…
В Кривом Роге из ванной разрушенной квартиры спасли кота Етика.
Вчера, 31 июля, россияне ударили ракетами "Искандер" по дому и…
На войне погиб лесник из Днепропетровской области Егор Мысник.
Будут ли в этом году работать секции и группы продленного дня, рассказали представители ГумДепа.
В Днепре и области 10 августа сотням потребителей снова будут выключать свет.
На днях служба по делам детей вернула отцу-одиночке, имеющему проблемы с алкоголем, двоих малолетних детей.
Местные не знают, что делать.
Родственники пропавших без вести могут получить пенсию как при потере кормильца. Такое право имеет ребенок пропавшего, если ему еще не исполнилось 18 лет или если они учатся в вузе – 23 года.
В ночь на 9 августа при обстреле Никополя погиб 18-летний парень.
В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах.
В Днепре День молодежи отметят в метро.
В Днепре на левом берегу появится перекресток с круговым движением.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!