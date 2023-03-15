Трое детей убежали от пьяной матери: на Днепропетровщине полиция позаботилась о детях

Трое детей 8, 11 и 14 лет прибежали к бабушке и отказывались возвращаться домой, так как их пьяная мать угрожала им и вела себя агрессивно.
И это уже не первый подобный случай. Всего за две недели до этого ситуация была аналогичной. Тогда полицейские временно устроили детей в семью старшей сестры, а на мать составили протокол по ст. 184 КУоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).
Женщина выводов не сделала. В целях обеспечения безопасности детей полицейскими принято решение не оставлять их в семье родственников. Братика и сестричек временно оформлены в больницу, их судьбой в дальнейшем будет заниматься служба по делам детей.
В отношении матери полицейскими составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия). Женщину ждет суд.
Источник: Ювенальна поліція
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