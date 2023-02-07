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  • Третий раз за три месяца: на Днепропетровщине мужчина погиб под колесами мусоровоза

Третий раз за три месяца: на Днепропетровщине мужчина погиб под колесами мусоровоза

Сегодня 13:14
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На Днепропетровщине третий раз за три месяца люди гибнут под колесами мусоровозов.

Новости Днепра про Третий раз за три месяца: на Днепропетровщине мужчина погиб под колесами мусоровоза

Трагедия произошла 6 февраля в городе Пятихатки на Днепропетровщине, об этом пишет «Днепр Оперативный».

Известно, что погибший работал грузчиком на этом мусоровозе. Он получил смертельные травмы, когда складывал отходы из контейнеров в спецавто. Мужчина поскользнулся и упал на поднятую гидравлическую лапу машины. Под тяжестью контейнера с мусором автомобиль наклонился и лапа придавила ему голову.

К сожалению, рабочий погиб на месте. Отметим, что «мусоровозы-убийцы» уже не впервые лишают людей жизни. В декабре под колесами коммунального автомобиля погибла 64-летняя женщина. Она попала в «слепую зону», поэтому водитель не заметил прохожую и наехал на нее.

В январе под колеса мусоровоза попала жительница Кривого Рога. Там водитель спецавто не увидел женщину и переехал ее. К сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась.

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