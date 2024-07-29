Третий крупнейший ТЦ Днепра выставили на продажу: сколько стоит и кто продает

ТЦ «Приозерный», который находится в собственности «ПриватБанка», хотят продать.
29 июля на сайте банка появилось сообщение о продаже ТЦ «Призерный» в Днепре через систему электронных торгов OpenMarket, принадлежащую ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины.
Отмечается, что ТЦ «Приозерный» является третьим по площади торговым центром в Днепре с общей площадью более 32 тысяч квадратных метров.
Торги пройдут 28 августа. Начальная цена лота – 430 млн 60 тысяч 700 гривен по НДС. Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 5% от первоначальной цены (21503035 гривен).
Шестиэтажный ТЦ, построенный в 2009 году, получит тот, кто предложит наибольшую цену. Торговый центр имеет подземный паркинг, который может быть использован в качестве укрытия во время воздушной тревоги. Здание расположено в центральной части города, рядом с Центральным рынком и вокзалами, что делает его особенно привлекательным для развития ритейла.
Помимо торговых площадей, будущий владелец получит офисы, складские помещения, развлекательные и спортивные зоны с бассейнами и SPA. В состав лота входит сам торговый центр общей площадью 32 408,7 кв. м по адресу: г. Днепр, ул. Майдан Озерный (Боброва), дом. 1, и 12 земельных участков.
Продажу имущества банк объясняет тем, что основная деятельность финучреждения далека от ритейла, поэтому ПриватБанк хочет избавиться от этого актива.
Читайте также:
Автор:
В Днепре переименовали улицу Андрея Фабра.
Первые заведения McDonalds в Днепре появились в 1997 году. Чтобы…
В августе в Днепре будут выключать газ.
В Днепре провели в последний путь активиста Михаила Тонконогого, которого…
В Днепре переименовали улицу Андрея Фабра.
Первые заведения McDonalds в Днепре появились в 1997 году. Чтобы попробовать гамбургер или выпить колы в рестораны выстраивались огромные очереди. Со временем McDonalds в Днепре стало больше, но в них по-прежнему есть очереди, так как рестораны очень популярны.
В августе в Днепре будут выключать газ.
В Днепре провели в последний путь активиста Михаила Тонконогого, которого убили.
В Днепропетровской области около 300 топонимов получили новые названия.
Военнообязанные женщины Украины могут свободно уезжать за границу.
В Кривом Роге в очередной раз спасли лебедя, нечаянно залетевшего на территорию карьера.
Монастырский остров в Днепре – одно из любимых мест отдыха горожан. История острова очень богата на разные события. В разные годы тут был монастырь, казаки хранили свою казну, остров служили опорой разрушенного во время войны моста, а еще тут долгое…
В Днепре молодежь придумала необычные развлечения.
В полиции предоставили дополнительную информацию.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!