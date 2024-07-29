Третий крупнейший ТЦ Днепра выставили на продажу: сколько стоит и кто продает

Известный ТЦ в центре города выставили на продажу.

ТЦ «Приозерный», который находится в собственности «ПриватБанка», хотят продать.

29 июля на сайте банка появилось сообщение о продаже ТЦ «Призерный» в Днепре через систему электронных торгов OpenMarket, принадлежащую ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что ТЦ «Приозерный» является третьим по площади торговым центром в Днепре с общей площадью более 32 тысяч квадратных метров.

Торги пройдут 28 августа. Начальная цена лота – 430 млн 60 тысяч 700 гривен по НДС. Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 5% от первоначальной цены (21503035 гривен).

Шестиэтажный ТЦ, построенный в 2009 году, получит тот, кто предложит наибольшую цену. Торговый центр имеет подземный паркинг, который может быть использован в качестве укрытия во время воздушной тревоги. Здание расположено в центральной части города, рядом с Центральным рынком и вокзалами, что делает его особенно привлекательным для развития ритейла.

Помимо торговых площадей, будущий владелец получит офисы, складские помещения, развлекательные и спортивные зоны с бассейнами и SPA. В состав лота входит сам торговый центр общей площадью 32 408,7 кв. м по адресу: г. Днепр, ул. Майдан Озерный (Боброва), дом. 1, и 12 земельных участков.

Продажу имущества банк объясняет тем, что основная деятельность финучреждения далека от ритейла, поэтому ПриватБанк хочет избавиться от этого актива.

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