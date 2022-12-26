Третья тихая ночь за 5,5 месяцев – Днепропетровщина сегодня спала спокойно

26 декабря глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что минувшая ночь в области прошла без обстрелов.

«Ночь была тихой во всех районах. Без тревог и атак.

Это третья тихая ночь за 5,5 месяцев с тех пор, как россияне начали обстреливать Никопольщину.»

Также он призвал людей не терять бдительности и когда звучит сирена – переходить в безопасные места.

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