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Третья тихая ночь за 5,5 месяцев – Днепропетровщина сегодня спала спокойно

Сегодня 09:00
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26 декабря глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что минувшая ночь в области прошла без обстрелов.

Новости Днепра про Третья тихая ночь за 5,5 месяцев – Днепропетровщина сегодня спала спокойно

«Ночь была тихой во всех районах. Без тревог и атак.
Это третья тихая ночь за 5,5 месяцев с тех пор, как россияне начали обстреливать Никопольщину.»

Также он призвал людей не терять бдительности и когда звучит сирена – переходить в безопасные места.

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Новости Днепра про Третья тихая ночь за 5,5 месяцев – Днепропетровщина сегодня спала спокойноУкраїнська Новости Днепра про Третья тихая ночь за 5,5 месяцев – Днепропетровщина сегодня спала спокойноРусский

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