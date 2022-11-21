Третья радость в семье: 22-летняя жительница Днепропетровской области родила девочку в «скорой»

Жительница Верхнеднепровского района родила малыша прямо в карете «скорой» по пути в роддом.

Об этом сообщает заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

У 22-летней женщины начались схватки. На вызов оперативно прибыла бригада Верхнеднепровской подстанции Каменской станции областного центра ЭМП и МК.

Как оказалось, женщина находилась на 37 неделе беременности. Для нее эти были третьи роды.

По пути в роддом спустя 25 минут поездки у беременной начались стремительные роды. Фельдшер приняла их прямо в карете «скорой».

Роды прошли быстро и без осложнений. Женщина стала мамой девочки. Мать и ребенка доставили в роддом в Каменском.

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