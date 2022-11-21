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  • Третья радость в семье: 22-летняя жительница Днепропетровской области родила девочку в «скорой»

Третья радость в семье: 22-летняя жительница Днепропетровской области родила девочку в «скорой»

Сегодня 20:30
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Жительница Верхнеднепровского района родила малыша прямо в карете «скорой» по пути в роддом.

Новости Днепра про Третья радость в семье: 22-летняя жительница Днепропетровской области родила девочку в «скорой»

Об этом сообщает заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

У 22-летней женщины начались схватки. На вызов оперативно прибыла бригада Верхнеднепровской подстанции Каменской станции областного центра ЭМП и МК. 

Как оказалось, женщина находилась на 37 неделе беременности. Для нее эти были третьи роды. 

По пути в роддом спустя 25 минут поездки у беременной начались стремительные роды. Фельдшер приняла их прямо в карете «скорой». 

Роды прошли быстро и без осложнений. Женщина стала мамой девочки. Мать и ребенка доставили в роддом в Каменском. 

Новости Днепра про Третья радость в семье: 22-летняя жительница Днепропетровской области родила девочку в «скорой»

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Новости Днепра про Третья радость в семье: 22-летняя жительница Днепропетровской области родила девочку в «скорой»Українська Новости Днепра про Третья радость в семье: 22-летняя жительница Днепропетровской области родила девочку в «скорой»Русский

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