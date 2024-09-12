Требовал 20 тыс грн за службу в тылу: на Днепропетровщине подозревают члена ВЛК

В Днепропетровской области военный медслужбы требовал от военного взятку в 20 тысяч гривен.

По данным следствия, старший лейтенант медицинской службы требовал 20 000 грн у военнослужащего за признание последнего пригодным для военной службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах. При этом, подозреваемый отметил, что в случае отказа предоставить ему деньги, военнослужащий будет признан годным к прохождению военной службы.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Член ВЛК был задержан при получении взятки. Ему сообщили о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В настоящее время суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

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