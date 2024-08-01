Травмирован ребенок, а другого пассажира зажало в салоне авто: жуткое ДТП на Днепропетровщине

Сегодня, 1 августа, в поселке Кринички Каменского района грузовой автомобиль Renault столкнулся с легковушкой Chevrolet. Пассажира последнего автомобиля зажало в салоне.
Чрезвычайные работники деблокировали травмированного мужчину из поврежденного автомобиля и передали работникам экстренной медицинской помощи.
Также в результате дорожно-транспортного происшествия травмирован водитель и 8-летний ребенок, которые самостоятельно покинули поврежденный легковой автомобиль.
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