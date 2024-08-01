Травмирован ребенок, а другого пассажира зажало в салоне авто: жуткое ДТП на Днепропетровщине

На Днепропетровщине в жутком ДТП травмировалось несколько детей.

Сегодня, 1 августа, в поселке Кринички Каменского района грузовой автомобиль Renault столкнулся с легковушкой Chevrolet. Пассажира последнего автомобиля зажало в салоне.

Чрезвычайные работники деблокировали травмированного мужчину из поврежденного автомобиля и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Также в результате дорожно-транспортного происшествия травмирован водитель и 8-летний ребенок, которые самостоятельно покинули поврежденный легковой автомобиль.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: