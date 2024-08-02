Трамвай на правый берег со Слобожанского проспекта: урбанисты Днепра провизуализировали, как это было бы

В Днепре обсуждают варианты запуска трамвайной линии через Новый мост к Слобожанскому проспекту. В Facebook-сообществе Urban Dnipro предложили свою футуристическую визуализацию.
А представим, что с левого берега на правый можно ехать не 40 минут в убитом Богдане, а 10 минут в новом современном трамвае. Представили? Прекрасно — потому что так обязательно будет! Слобожанскому очень подходит зелень и трамвай, — говорится в сообщении.
В комментариях достаточно скептически отнеслись к этой идее, отмечая, что на Донецком шоссе трамвай не решил проблему с трафиком.
Такой хлам уже есть на Донецком шоссе, нет спасибо, лучше 30 мин на Эталоне чем 90 мин на хламе, как на 19 трамвае, ну хорошо новый еще поезд, пройдет лет 5 и будут торчать рельсы и другие беды от трамвая в городе, — комментирует житель Днепра Никита.
В то же время многие положительно настроены по отношению к этой идее.
Пока что фантазируем, но фантазируем красиво, — пишут в комментариях.
Заметим, что когда-то в Днепре уже размышляли над тем, чтобы запустить трамвай из центра на левый берег. Тогда отмечалось, что это должен быть скоростной трамвай.
Однако сейчас это только смелые мечты.
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