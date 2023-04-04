Трампа відправили під арешт: подробиці

45-й президент США Дональд Трамп прибыл в окружной суд Манхэттена штата Нью-Йорк, где ему, как ожидается, объявят уголовное обвинение по делу о выплатах бывшей порноактрисе.
Об этом, как сообщает CNN.
По прибытии в суд Трампа формально арестовали и поместили под стражу до предъявления обвинений. Во время ареста на Трампа не будут надевать наручники, поскольку он и так находится под постоянным наблюдением правоохранительных органов как бывший президент.
Ожидается, что во время ареста у экс-президента США возьмут отпечатки пальцев, хотя пока неясно, будет ли сделана его фотография. Затем его приведут в зал суда, где и предъявят обвинения.
После этого Трампа, скорее всего, отпустят из-под ареста в зале суда, при этом на него могут наложить ограничения — например запрет определенных публичных действий.
Перед объявлением обвинения под зданием суда в Манхэттене накануне собрались сторонники и оппоненты 45-го президента США.
История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.
Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.
Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.
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