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Трампа відправили під арешт: подробиці

Сегодня 20:50
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В США был арестован бывший президент Дональд Трамп.

Новости Днепра про Трампа відправили під арешт: подробиці

45-й президент США Дональд Трамп прибыл в окружной суд Манхэттена штата Нью-Йорк, где ему, как ожидается, объявят уголовное обвинение по делу о выплатах бывшей порноактрисе.

Об этом, как сообщает CNN.

По прибытии в суд Трампа формально арестовали и поместили под стражу до предъявления обвинений. Во время ареста на Трампа не будут надевать наручники, поскольку он и так находится под постоянным наблюдением правоохранительных органов как бывший президент.

Ожидается, что во время ареста у экс-президента США возьмут отпечатки пальцев, хотя пока неясно, будет ли сделана его фотография. Затем его приведут в зал суда, где и предъявят обвинения.

После этого Трампа, скорее всего, отпустят из-под ареста в зале суда, при этом на него могут наложить ограничения — например запрет определенных публичных действий.

Перед объявлением обвинения под зданием суда в Манхэттене накануне собрались сторонники и оппоненты 45-го президента США. 

История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

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Новости Днепра про Трампа відправили під арешт: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Трампа відправили під арешт: подробиціРусский

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