Трагическая ночь на Днепропетровщине: россияне обстреляли Никопольщину, погиб 18-летний парень

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

С вечера они трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Били по Никополю и Марганецкой громаде.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

К сожалению, погиб 18-летний парень.

Еще трое мужчин получили ранения. 21-летний парень был госпитализирован в травматологию. У него диагностировали минно-взрывную травму, рану грудной клетки и плеча. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Два мужчины 44 и 35 лет также получили осколочные ранения, но не тяжелые. Обеим оказали необходимую медицинскую помощь. Лечатся амбулаторно.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены храм, 5 жилых домов, 2 хозяйственные сооружения, автомобиль, 4 линии электропередачи и газопровод.

Страна-террорист ответит за все свои военные преступления, совершенные против украинского народа. Не забудем и не простим, – отметил Лукашук.

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