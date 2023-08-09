Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Трагическая ночь на Днепропетровщине: россияне обстреляли Никопольщину, погиб 18-летний парень

Трагическая ночь на Днепропетровщине: россияне обстреляли Никопольщину, погиб 18-летний парень

Сегодня 07:42
просмотров

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Новости Днепра про Трагическая ночь на Днепропетровщине: россияне обстреляли Никопольщину, погиб 18-летний парень

С вечера они трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Били по Никополю и Марганецкой громаде.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

К сожалению, погиб 18-летний парень.

Еще трое мужчин получили ранения. 21-летний парень был госпитализирован в травматологию. У него диагностировали минно-взрывную травму, рану грудной клетки и плеча. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Два мужчины 44 и 35 лет также получили осколочные ранения, но не тяжелые. Обеим оказали необходимую медицинскую помощь. Лечатся амбулаторно.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены храм, 5 жилых домов, 2 хозяйственные сооружения, автомобиль, 4 линии электропередачи и газопровод.

Страна-террорист ответит за все свои военные преступления, совершенные против украинского народа. Не забудем и не простим, – отметил Лукашук.

Новости Днепра про Трагическая ночь на Днепропетровщине: россияне обстреляли Никопольщину, погиб 18-летний парень

Новости Днепра про Трагическая ночь на Днепропетровщине: россияне обстреляли Никопольщину, погиб 18-летний парень

Новости Днепра про Трагическая ночь на Днепропетровщине: россияне обстреляли Никопольщину, погиб 18-летний парень

Читайте также:

Новости Днепра про Трагическая ночь на Днепропетровщине: россияне обстреляли Никопольщину, погиб 18-летний пареньУкраїнська Новости Днепра про Трагическая ночь на Днепропетровщине: россияне обстреляли Никопольщину, погиб 18-летний пареньРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: нужна помощь
Новости Днепра
Сегодня 06:45
Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: нужна помощь

Присмотритесь к фото!

В Днепре на Сичеславской Набережной в 50 метрах от берега обнаружило тело мужчины: что известно
Новости Днепра
Вчера 17:30
В Днепре на Сичеславской Набережной в 50 метрах от берега обнаружило тело мужчины: что известно

Сегодня, 8 августа, на Сичеславской Набережной в воде заметили тело…

На Днепропетровщине будут судить «гостя», который убил хозяина дома и скрывался от полиции два года
Новости Днепра
Вчера 16:44
На Днепропетровщине будут судить «гостя», который убил хозяина дома и скрывался от полиции два года

В Днепропетровской области убийца два года скрывался от правосудия, но…

В Днепре на Надежды Алексеенко из авто похитили броник и берцы: комментарий полиции
Новости Днепра
Вчера 16:11
В Днепре на Надежды Алексеенко из авто похитили броник и берцы: комментарий полиции

Злоумышленников разыскивают.

Последние новости

Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: нужна помощь
Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: нужна помощь

Присмотритесь к фото!

Сегодня 06:45
4
просмотров
Погода на 9 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 9 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

В целом, днепрян ждет неплохая погода!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор
В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор

Несмотря прогнозы экспертов цены на помидоры стремительно летят вниз.

Вчера 22:03
8
просмотров
«Уберут — будут отдыхать безвозмездно»: произвол с доступом к Голубым озерам продолжается
«Уберут — будут отдыхать безвозмездно»: произвол с доступом к Голубым озерам продолжается

Жители Днепропетровщины жалуются на владельцев турбаз, которые не пускают их на Голубые озера.

Вчера 21:23
9
просмотров
В Днепропетровской области загорелся лес
В Днепропетровской области загорелся лес

На территории Новомосковского района чуть не загорелись лесные насаждения.

Вчера 20:39
8
просмотров
В Днепре появятся новые проезды: где и как будут называться
В Днепре появятся новые проезды: где и как будут называться

В АНД-районе появятся новые проезды.

Вчера 20:01
11
просмотров
В Италии мужчину раздавили несколько тонн твердого сыра
В Италии мужчину раздавили несколько тонн твердого сыра

Жуткая история произошла в итальянской Ломбардии. Там мужчину задавило тысячей шайб твердого сыра.

Вчера 19:21
5
просмотров
Последний шанс на спасение: в Днепре спасают кошку, которая из-за травмы не может есть и пить
Последний шанс на спасение: в Днепре спасают кошку, которая из-за травмы не может есть и пить

В Днепре второй раз нуждается в помощи кошка, которая из-за травмы потеряла способность есть и пить.

Вчера 18:41
15
просмотров
Предприниматель завез в Днепр запрещенных продуктов из Ирана на 3 миллиона: что собирался продавать
Предприниматель завез в Днепр запрещенных продуктов из Ирана на 3 миллиона: что собирался продавать

В Днепре разоблачили предпринимателя, который завозил в Украину продукцию из подсанкционного Ирана.

Вчера 18:00
24
просмотров
В Днепре на Сичеславской Набережной в 50 метрах от берега обнаружило тело мужчины: что известно
В Днепре на Сичеславской Набережной в 50 метрах от берега обнаружило тело мужчины: что известно

Сегодня, 8 августа, на Сичеславской Набережной в воде заметили тело мужчины.

Вчера 17:30
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх