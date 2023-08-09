Трагическая ночь на Днепропетровщине: россияне обстреляли Никопольщину, погиб 18-летний парень

С вечера они трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Били по Никополю и Марганецкой громаде.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
К сожалению, погиб 18-летний парень.
Еще трое мужчин получили ранения. 21-летний парень был госпитализирован в травматологию. У него диагностировали минно-взрывную травму, рану грудной клетки и плеча. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Два мужчины 44 и 35 лет также получили осколочные ранения, но не тяжелые. Обеим оказали необходимую медицинскую помощь. Лечатся амбулаторно.
Кроме того, в результате обстрелов повреждены храм, 5 жилых домов, 2 хозяйственные сооружения, автомобиль, 4 линии электропередачи и газопровод.
Страна-террорист ответит за все свои военные преступления, совершенные против украинского народа. Не забудем и не простим, – отметил Лукашук.
Читайте также:
Автор:
Присмотритесь к фото!
Сегодня, 8 августа, на Сичеславской Набережной в воде заметили тело…
В Днепропетровской области убийца два года скрывался от правосудия, но…
Злоумышленников разыскивают.
Присмотритесь к фото!
В целом, днепрян ждет неплохая погода!
Несмотря прогнозы экспертов цены на помидоры стремительно летят вниз.
Жители Днепропетровщины жалуются на владельцев турбаз, которые не пускают их на Голубые озера.
На территории Новомосковского района чуть не загорелись лесные насаждения.
В АНД-районе появятся новые проезды.
Жуткая история произошла в итальянской Ломбардии. Там мужчину задавило тысячей шайб твердого сыра.
В Днепре второй раз нуждается в помощи кошка, которая из-за травмы потеряла способность есть и пить.
В Днепре разоблачили предпринимателя, который завозил в Украину продукцию из подсанкционного Ирана.
Сегодня, 8 августа, на Сичеславской Набережной в воде заметили тело мужчины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!