Трагедия на воде: на Днепропетровщине юноша утонул, когда пытался с другом переплыть реку

Юноша утонул, когда хотел переплыть Ингулец.

На турбазе в Марьяновке возле Кривого Рога заплыв двоих юношей в реке Ингулец завершился смертью одного из них.

Как сообщают СМИ, 19-летний парень вместе с другом во время отдыха захотели переплыть Ингулец, однако одному из них стало плохо. Пловец вскоре исчез под водой. Искали юношу водолазы. Они обнаружили тело утопленника в 70 метрах от берега и на глубине 6 метров.

Уточненные обстоятельства смерти выясняют правоохранители.

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