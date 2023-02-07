Трагедия на Победе: в Днепре 4-летняя девочка потеряла обоих родителей

4-летняя девочка из Днепра потеряла обоих родителей во время ракетного удара по дому на Победе.

Историю девочки рассказала журналистка Ирина Скорик на своей странице в Facebook.

4-летняя Лия потеряла обоих родителей и теперь живет с бабушками. В тот день мама Татьяна с папой Александром отвели ее в гости к одной из бабушек, а сами вернулись домой. Позже они собирались встретиться с друзьями, но не успели этого сделать.

К сожалению, вражеская ракета унесла жизни супругов. Сейчас за девочкой ухаживают бабушки, которые до сих пор не рассказали ей, что родители погибли.

Сейчас бабушки спрашивают друг друга, как им жить дальше. Но должны ради Лиечки. Она теперь смысл и единственное сокровище их жизни. Нам с оператором дали пакетики с конфетами помянуть Сашу и Таничку, – рассказала Ирина.

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