Трагедия на Победе: в Днепре 4-летняя девочка потеряла обоих родителей

4-летняя Лия потеряла обоих родителей и теперь живет с бабушками. В тот день мама Татьяна с папой Александром отвели ее в гости к одной из бабушек, а сами вернулись домой. Позже они собирались встретиться с друзьями, но не успели этого сделать.
К сожалению, вражеская ракета унесла жизни супругов. Сейчас за девочкой ухаживают бабушки, которые до сих пор не рассказали ей, что родители погибли.
Сейчас бабушки спрашивают друг друга, как им жить дальше. Но должны ради Лиечки. Она теперь смысл и единственное сокровище их жизни. Нам с оператором дали пакетики с конфетами помянуть Сашу и Таничку, – рассказала Ирина.
Детали и как помочь семье — ТУТ.
Автор:
Из-за ситуации в стране многие жители Днепра уже покинули свои…
В Днепре один день не будут выключать свет.
Сегодня Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским,…
Днепр и область не являются зонами сейсмической активности, но иногда…
Из-за ситуации в стране многие жители Днепра уже покинули свои дома, либо готовятся уехать. У многих из них есть животные или другие домашние питомцы, которые часто хозяева не хотят или не могут взять с собой. В Днепре готовы помочь людям…
В Днепре один день не будут выключать свет.
Сегодня Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским, на должности трех руководителей областных военных администраций.
В сирийском Алеппо из-под завалов вытащили ребенка, родившегося после землетрясения.
Пострадавшие с травмами были доставлены в городскую больницу.
Модель из Кривого Рога, проигравшая корону "Мисс Украины Вселенная 2021" днепрянке Анне Неплях, поедет на конкурс Miss Charm-2023
Днепр и область не являются зонами сейсмической активности, но иногда землетрясения все же могут ощущаться и в нашем городе. Самое сильное было около 50 лет назад. В 1977 году в Румынии произошло землетрясение в зоне Вранча, толчки ощутили и жители…
Россия продолжает вести ужасную кровопролитную войну против Украины и украинцев.
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке на жилом массиве Победа.
В Днепре на один день сделают бесплатным вход в ботсад.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!