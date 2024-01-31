ТОП необычных имен, которыми называли детей в Днепропетровской области

В Кривом Роге на Днепропетровщине обнародовали имена, которыми чаще всего называли детей в прошлом году.

В 2023 году в Днепропетровской области родилось 14 433 детей. 3075 – рождений зарегистрировано именно в Кривом Роге, информируют в горсовете.

Также в горсовете обнародовали список имен, которыми называли детей в течение 2023 года криворожцы.

Самыми распространенными именами среди мальчиков стали Артем, Богдан, Давид, Даниил, Иван, Илья, Кирилл, Марк, Матвей, Михаил, Тимофей. Девочек чаще всего называли: Алиса, Анна, Варвара, Дарья, Злата, Екатерина, Мария, Полина, София, Соломия.

Креативность украинцев можно увидеть и в выборе необычных имен для своих детей, среди которых много оригинальных вариантов. Среди женских имен следует упомянуть следующие: Арнела, Аюна, Айсель, Аврора, Агата, Ева-Мелания, Иллария, Лукерия, Неля, Персида.

Более редкостными стали мужские имена: Аким, Всеволод, Гордей, Эммануил, Надар, Любомир, Олесь, Светозар.

Напомним, ранее мы публиковали, какими редкими именами называли детей на Днепропетровщине в 2023 году.

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