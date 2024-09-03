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ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть

Сегодня 12:58
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Сегодня в мире отмечается День небоскреба. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1856 году в США родился Луис Саливан – архитектор, которого считают «отцом небоскребов». А первая высотка в мире появились в 1885 году в Чикаго. Это было здание высотой всего в 10 этажей или более 40 метров. Сегодня в мире насчитывается более 4 тысяч небоскребов.

Новости Днепра про ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть

Журналисты dnepr.info к этому дню собрали подборку высоток, которые строятся в Днепре.

«Маяк» на набережной

Неподалеку от ЖК «Амстердам» на набережной в Днепре строится новая высотка. В ней 32 этажа на четырехэтажном стилобате. Первые 5 этажей будут отданы под офисную аренду, на остальных будут проживать люди. На последних этажах квартиры будут двухуровневыми. Особенностью здания будет являться необычная подсветка – огромный луч направленный в небо. Общая высота здания составит порядка 127 метров.

Новости Днепра про ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть

«Marshall» на Победе

На месте снесенного кинотеатра «Салют» на жилмассиве Победа в Днепре идет строительство двух высотных домов высотой в 24 и 25 этажей. Высота самого высокого здания будет 88 метров. На первых этажах будут размещаться офисы и магазины, в остальных – разместят квартиры.

Новости Днепра про ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть

Башни на левом берегу

Осенью прошлого года стало известно, что на левом берегу Днепра также могут появиться две высотки-башни. Высота каждой будет 130 метров. Располагаться они будут в районе Мануйловского проспекта. Одна из башен будет жилой. Это будет 38 этажное здание на 280 квартир.

35 этажей будут заселены людьми, еще 3 будут технические. Вторая башня будет на 37 этажей. Там будет размещаться гостиница и офисы. Проект пока не имеет названия, а только визуализацию.

Новости Днепра про ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть

ЖК «Grand»

Также на левом берегу Днепра должен появится небоскреб на 25 этажей. Размещаться он будет на бывшей улице Малиновского. Проект здания был разработан еще в 2018 году, но реализовать его не могли несколько лет. Строительство началось в 2023 году. Называться небоскреб будет ЖК «Grand».

Новости Днепра про ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть

Торгово-деловой центр

На пересечении улиц Королевы Елизаветы и Харьковской идет строительство нового торгово-делового центра под названием «Перекресток». Архитекторы задумали его как огромную крытую улицу с разными уровнями. Высота здания планируется в 20 этажей. Тут будут магазины, офисы, кафе и мост, ведущий в «Мост-сити».

Новости Днепра про ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть 

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Новости Днепра про ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядетьУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядетьРусский

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