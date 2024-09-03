ТОП-5 самых высоких строящихся небоскребов Днепра: как они будут выглядеть

Журналисты dnepr.info к этому дню собрали подборку высоток, которые строятся в Днепре.
Неподалеку от ЖК «Амстердам» на набережной в Днепре строится новая высотка. В ней 32 этажа на четырехэтажном стилобате. Первые 5 этажей будут отданы под офисную аренду, на остальных будут проживать люди. На последних этажах квартиры будут двухуровневыми. Особенностью здания будет являться необычная подсветка – огромный луч направленный в небо. Общая высота здания составит порядка 127 метров.
На месте снесенного кинотеатра «Салют» на жилмассиве Победа в Днепре идет строительство двух высотных домов высотой в 24 и 25 этажей. Высота самого высокого здания будет 88 метров. На первых этажах будут размещаться офисы и магазины, в остальных – разместят квартиры.
Осенью прошлого года стало известно, что на левом берегу Днепра также могут появиться две высотки-башни. Высота каждой будет 130 метров. Располагаться они будут в районе Мануйловского проспекта. Одна из башен будет жилой. Это будет 38 этажное здание на 280 квартир.
35 этажей будут заселены людьми, еще 3 будут технические. Вторая башня будет на 37 этажей. Там будет размещаться гостиница и офисы. Проект пока не имеет названия, а только визуализацию.
Также на левом берегу Днепра должен появится небоскреб на 25 этажей. Размещаться он будет на бывшей улице Малиновского. Проект здания был разработан еще в 2018 году, но реализовать его не могли несколько лет. Строительство началось в 2023 году. Называться небоскреб будет ЖК «Grand».
На пересечении улиц Королевы Елизаветы и Харьковской идет строительство нового торгово-делового центра под названием «Перекресток». Архитекторы задумали его как огромную крытую улицу с разными уровнями. Высота здания планируется в 20 этажей. Тут будут магазины, офисы, кафе и мост, ведущий в «Мост-сити».
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