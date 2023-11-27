ТОП-5 необычных зимних развлечений в Днепре: цены и адреса

Несмотря на то, что на календаре пока еще конец осени в Днепре уже вовсю чувствуется зима. На дорогах снег, а за окном минусовая температура. Но это не повод сидеть дома. В городе и в зимнее время можно найти большое количество локаций, где можно приятно провести время.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 вариантов зимних развлечений в Днепре

На коне

Покататься на коне в Днепре можно в любое время года, но особенно интересна прогулка в зимний период, так как можно не только попробовать езду верхом, но и осмотреть местные достопримечательности или просто живописную местность со спусками, подъемами и большим количеством деревьев. Все зависит от того, где проходит прогулка. В Днепре покататься на лошади можно в конном клубе «Алюр». Час прогулки обойдется в 900 грн с человека.

Коньки

В Днепре есть три локации, где можно покататься на коньках. Так, час катания на коньках в будний день в зимнем парке Лавина на Космической обойдется в 220 грн, в выходные и праздники цена вырастает до 260 грн. Прокат коньков обойдется в 40 грн. Парк работает с 10 до 21:30, а в понедельник с 14:00 до 21:30.

Покататься на коньках в Мост-Сити обойдется в будние дни 180 грн в час, в выходные -200 грн в час. Каток работает с 10 утра до 21 вечера.

Также можно покататься на коньках на ледовой арене, что находится неподалеку от Новокодацкого парка. Покататься тут можно только на выходных, с 15:00 до 19:45. Но перед посещением лучше позвонить и уточнить время работы арены, так как тут в основном тренируются хоккеисты и фигуристы и каток может быть закрыт. Цена часа 150 грн.

Каяки

Слово «каяк» у большинства ассоциируется с летом и сплавом по реке в теплое время года. Но пройтись по глади Днепра можно и в осеннее и даже зимнее время года, если позволяет погода. Для прогулки по реке нужно тепло одеться, и чтобы на воде не было волн. Покататься на каяках в Днепре в холодное время года можно в Диевских плавнях, обойти вокруг Монастырского острова или выйти на воду с Набережной победы – это точки аренды каяков Sup Station – взять каяк на час тут обойдется в 200 грн – одноместный каяк и 300 грн за час использования двухместного каяка. Второй час обойдется дешевле на 50 грн. Работают только по предварительной записи. Места и время нужно бронировать заранее.

Также можно покататься на каяках и на косе Гребного канала. Это точка аренды Cape Town, где взять на прокат каяк обойдется в 200 грн за час – если он одноместный и в 250 грн за час, если он двухместный. Для того, чтобы арендовать плавсредство необходима предварительная запись.

Фотосессия

Выпавший свежий снег – идеальная локация для проведения фотосессии на природе. Чтобы фотографии были идеальными – лучше обратиться к профессионалам в фотостудии. Также в качестве зимнего развлечения можно устроить себе праздничную тематическую фотосессию – в студии, где уже установлена новогодняя елка, разложены красивые упаковки с подарками и т.п. Средняя цена за час фотосъемки в Днепре – 3,5 тыс грн. На память останется почти сотня снимков в базовой обработке и несколько десятков фотографий дополнительно отретушированных фотографом. Окончательная цена зависит от количества участников фотосеcсии, локации, количества фотографий и часов съемок.

Багги и квадроциклы

Еще одно зимнее необычное и экстремальное развлечение – поездка на багги или квадроциклах. Обойдется оно в 1200 и 1000 грн с человека соответственно за час прогулки. Кататься можно будет по Обуховскому лесу – по бездорожью, подъемам и спускам с крутыми и не очень поворотами. Покататься можно в любой день недели, кроме понедельника. Офис, где можно арендовать технику, находится в Обуховке. Для того, чтобы покататься нужно заранее бронировать место, день и час, а также вносить оплату. Кататься можно будет по определенной специальной территории.

Еще одна локация, где можно зимой покататься на багги находится в лесу на жилмассиве Ломовской. Цены аналогичные тем, что и в Обуховке.

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