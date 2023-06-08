ТОП-5 необычных мест отдыха у воды в Днепре

Температура воздуха стремительно повышается, многие жители Днепра отправляются загорать на пляж в парк Сагайдак или на Монастырский остров. Но помимо пляжей в Днепре есть много мест, где можно позагорать у воды. В городе насчитывается 5 карьеров, где можно отдыхать летом.

Журналисты dnepr.info собрали альтернативные пляжам Днепра места отдыха у воды. Но предупреждаем читателей, что вода в карьере не проверяется санэпидстанцией, состояние дна водоема неизвестно, а купаться в них по большей части запрещено.

Правый берег

На правом берегу Днепра находится три карьера, где можно полюбоваться природой и позагорать у воды.

Кодацкий карьер

Карьер в селе Старые Кодаки появился тут в середине 1990-х. После Второй мировой войны тут нашли залежи гранита и начали его добывать. Со временем глубокий ров наполнился водой, ее было так много, что откачивать ее для добычи ископаемого было невыгодно и в 1994 году добычу гранита прекратили. Карьер наполнился водой. Его глубина доходит до 40 метров, вода тут чистая и прозрачная. Сюда любят приходить отдыхать местные жители, часто можно встретить рыбаков. Подойти к воде можно только в нескольких местах, большая часть территории у карьера заросла травой и кустами.

Озеро среди жилмассива

Карьер на Красном Камне появился также после добычи гранита на территории. Добывать ископаемое тут стали в начале 1910-х годов. Затоплен он был в 1950-х годах, когда рабочим стало понятно, что с постоянно прибывающей водой справиться они не могут. Согласно местной легенде, карьер подтапливался ежедневно, но последней точкой стали обильные ливни, после череды дождей карьер затопило так быстро, что рабочие даже не успели вывести оттуда технику. Но это просто легенда, ведь согласно рассказам ныряющий в карьер дайверов, никакой техники на дне нет, а глубина карьера составляет в среднем 12 метров. Вода тут всегда прохладная и никогда не цветет. А еще в карьере водится рыба и часто тут можно встретить рыбаков. Отдыхают у карьера в основном жители Красного Камня и ближайших жилмассивов. В карьере регулярно проводятся субботники. Со дна небезразличные граждане достают все что угодно – от обычного мусора в видя палок до мониторов и шин для авто.

В 1970-х годах в центре карьера был фонтан, но в 1990-х годах он перестал работать и его убрали.

Карьер на Красном Камне окружен скалами с которых любят прыгать экстремалы. Это очень опасно для жизни. Регулярно в карьере находят утопленников, которые либо решили покончить с собой, либо неудачно прыгнули со скалы.

Две чаши

Также гранит добывали и в карьере в Таромском. Но поступающая вода заставила рабочих забрать технику и уйти из карьера. Теперь тут небольшое озеро в окружении скал. Глубина карьера по некоторым подсчетам – более 10 метров.

Когда с карьера ушли рабочие, то в Таромском появилось два штучных озера. Одно большое – размером 140 на 400 метров, другое чуть меньше – 180 на 150 метров. Как так случилось – неизвестно. Скорее всего рядом с карьером пытались вырыть второй, но вода затапливала и его. Водой озера наполнились в середине 1980-х годах. Тут, как и на Красном Камне, экстремалы любят прыгать со скал, хотя это и является очень опасным занятием, есть небольшое количество рыбаков. Согласно местной легенде, вода в карьере может содержать высокий уровень радиации. Одни в нее верят, другие нет. Местность у карьера заросла деревьями, кустами и травой. К озеру иногда приходят зайцы, лисицы.

Левый берег

Чтобы побывать на карьере жителям левого берега Днепра не обязательно ехать куда-то через мост. На левом берегу также есть несколько карьеров.

Котлован- Криничное

«Котлован» — озеро с таким названием находится на левом берегу Днепра. Так его зовут местные, а «официальное» имя — Криничное Расположено оно в промышленной зоне, среди предприятий. Появилось в 1970-х годах. В карьере добывали песок, который шел на строительство района. Но постепенно он наполнился водами из Самары. Песок Котлована придает воде голубоватый оттенок. Площадь озера почти 13 га, точная глубина неизвестна. По утверждениям местных жителей она составляет не менее 20 метров. Тут также сильное подводное течение, а глубина начинается от берега. Местные жители обустроили у озера зону отдыха, проводят тут субботники, для поддержания чистоты пляжной зоны. Озеро окружено зарослями высоких деревьев. На берегу есть кабинки для переодевания и навесы от солнца. По Котловану плавают утки, частые гости тут рыбаки. По некоторым данным, тут водится 13 разных видов рыб, среди которых даже есть окунь.

У дороги

Также на левом берегу находится карьер без названия. Он небольшой, обойти пешком его можно за 15 минут. Находится неподалеку дороги на Полтавское шоссе и Кировского леса. Местные называют его «Карьером на объездной». Скорее всего в этом карьере также добывали песок, а потом он наполнился водой. Точная глубина его неизвестна, спуск пологий, но сразу глубокий. Вокруг карьера небольшой пляж с песком, рядом сосновый лес. Любители отдыхать тут оборудовали на пляже «шашлычные» места.

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