ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Вчера стало известно, что от Днепропетровщины на Паралимпиаду в Париж поедут 20 спортсменов. Журналисты dnepr.info собрали информацию о паралимпийских спортсменах непосредственно из Днепра.
Спортсмен из Днепра Владислав Белый будет представлять Украину в дисциплине «пара легкая атлетика». Он метает ядро. Из-за ДЦП у него поражение руки и ноги. Правая рука паралимпийца короче на 2 см, атрофированные мышцы и атрофирована стопа. Но, по его словам, в метании копья это несколько не мешает. Белый 3 раза в неделю тренируется метать копье, 2 дня посвящает тренажерному залу, а в остальное время совершенствует технику бега и бросков. В спорте он с 10 лет. В активе Владислава Белого уже есть серебряная медаль Паралимпийсйких игр в Токио в 2021 году.
Также участие в олимпиаде в пара легкой атлетике примет спортсмен Владислав Загребельный. Он также участвовал в соревнованиях в Токио и привез оттуда золотую медаль в прыжках в длину. Ему принадлежит рекорд в этой дисциплине с результатом в 6,59 м. При этом, мировой рекорд в дисциплине составляет 6,77 м. Цель спортсмена на Играх – побить его.
Еще один член сборной команды Украины по легкой атлетики – Зоя Овсий. Она передвигается на кресле колесном, у нее врожденный артрогрипоз. Спортсменка выступает в классе метания булавы. Паралимпиада не первая в карьере спортсменки. Она уже участвовала в Играх в Рио в 2016 году – там она заработала серебро в метании диска, а также на Играх в Токио в 2021 году – там украинка завоевала бронзовую медаль в метании диска и золотую в метании молота.
Еще одна представительница пара легкой атлетики из Днепра – Анастасия Москаленко. На Паралимпиаде в Токио она выборола золотую медаль и установила мировой рекорд в толкании ядра и серебряную в метании булавы. Со своим будущим тренером девушка познакомилась в спортзале, куда пришла с отцом. Он сразу разглядел в ней потенциал и предложил заниматься толканием ядра.
Дмитрий Ванзенко выступает в классе плавания среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он занимается спортом с 2012 года и является бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио.
Дмитрий Мельник – волейболист из Днепра. Он давно занимается спортом и до полномасштабного вторжения также был и тренером для спортсменов, которые могут играть только сидя. Паралимпиец готовится к соревнованиям и одновременно защищает страну. Он тренируется находять у линии фронта – Дмитрий Мельник – оператор дрона.
Представительница из Днепра в пара пулевой стрельбе – Ирина Ляху. Она многократная чемпионка мира, призерка Кубков мира, а в 2019 году на Чемпионате мира по стрельбе с пневматического пистолета она установила мировой рекорд.
На Паралимпиаде в Париже эту дисциплину также будет представлять спортсмен из Днепра Александр Чирков. Спортом он стал заниматься в 2015 году. Спортсмен занимается бадминтоном 6 дней в неделю, иногда тренировки бывают по 3 раза в день. В 2021 году он единственный из украинских спортсменов-паралимпийцев в этой дисциплине получил лицензию на участие в Паралимпиаде в Токио.
Еще одна представительница парабандминтона из Днепра – Оксана Козина. В 2023 году она была признана лучшей спортсменкой в этом виде спорта по версии Европейской федерации бадминтона. В 2022 году она стала первой в истории Украины чемпионкой мира по парабандминтону.
Украинский дзюдоист из Днепра Руфат Магомедов в 2021 году стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио. Он выступает в классе дзюдо среди спортсменов с проблемами зрения.
Напомним, по итогу Паралимпийских игр-2020 в Токио, которые прошли в 2021 году Украина заняла шестое место по общему количество медалей. Тогда нашли спортсмены завоевали 98 наград, из которых 24 золотые и 47 серебрянных. Сборная Украины брала участие в 15 видах спорта. Самое большое количество медалей наши паралемпийцы завоевали в соревнованиях по плаванию – 43 медали и легкой атлетике – 24 медали.
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