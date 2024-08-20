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  • ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Сегодня 15:17
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В следующую среду, 28 августа, в Париже стартуют Паралимпийский игры. Продляться они до 8 сентября. Украинская сборная получила 126 лицензий для участия в играх. Атлеты будут состязаться в пара легкой атлетике, пара настольном теннисе, фехтовании на колясках, пара пулевой стрельбе, пара плавании,  пара триатлон, пара бандминтон, боча, волейбол сидя и других. За время независимости украинские паралимпийцы приняли участие в 7 летних и столько же зимних Паралимпийских играх и завоевали 613 медалей.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Вчера стало известно, что от Днепропетровщины на Паралимпиаду в Париж поедут 20 спортсменов. Журналисты dnepr.info собрали информацию о паралимпийских спортсменах непосредственно из Днепра.

Пара легкая атлетика

Спортсмен из Днепра Владислав Белый будет представлять Украину в дисциплине «пара легкая атлетика». Он метает ядро. Из-за ДЦП у него поражение руки и ноги. Правая рука паралимпийца короче на 2 см, атрофированные мышцы и атрофирована стопа. Но, по его словам, в метании копья это несколько не мешает. Белый 3 раза в неделю тренируется метать копье, 2 дня посвящает тренажерному залу, а в остальное время совершенствует технику бега и бросков. В спорте он с 10 лет. В активе Владислава Белого уже есть серебряная медаль Паралимпийсйких игр в Токио в 2021 году.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Также участие в олимпиаде в пара легкой атлетике примет спортсмен Владислав Загребельный. Он также участвовал в соревнованиях в Токио и привез оттуда золотую медаль в прыжках в длину. Ему принадлежит рекорд в  этой дисциплине с результатом в 6,59 м. При этом, мировой рекорд в дисциплине составляет 6,77 м. Цель спортсмена на Играх – побить его.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Еще один член сборной команды Украины по легкой атлетики – Зоя Овсий. Она передвигается на кресле колесном, у нее врожденный артрогрипоз. Спортсменка выступает в классе метания булавы. Паралимпиада не первая в карьере спортсменки. Она уже участвовала в Играх в Рио в 2016 году – там она заработала серебро в метании диска, а также на Играх в Токио в 2021 году – там украинка завоевала бронзовую медаль в метании диска и золотую в метании молота.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Еще одна представительница пара легкой атлетики из Днепра – Анастасия Москаленко. На Паралимпиаде в Токио она выборола золотую медаль и установила мировой рекорд в толкании ядра и серебряную в метании булавы. Со своим будущим тренером девушка познакомилась в спортзале, куда пришла с отцом. Он сразу разглядел в ней потенциал и предложил заниматься толканием ядра.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Пара плавание

Дмитрий Ванзенко выступает в классе плавания среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он занимается спортом с 2012 года и является бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Волейбол сидя

Дмитрий Мельник – волейболист из Днепра. Он давно занимается спортом и до полномасштабного вторжения также был и тренером для спортсменов, которые могут играть только сидя. Паралимпиец готовится к соревнованиям и одновременно защищает страну. Он тренируется находять у линии фронта – Дмитрий Мельник – оператор дрона.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Пара пулевая стрельба

Представительница из Днепра в пара пулевой стрельбе – Ирина Ляху. Она многократная чемпионка мира, призерка Кубков мира, а в 2019 году на Чемпионате мира по стрельбе с пневматического пистолета она установила мировой рекорд.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Пара бадминтон

На Паралимпиаде в Париже эту дисциплину также будет представлять спортсмен из Днепра Александр Чирков. Спортом он стал заниматься в 2015 году. Спортсмен занимается бадминтоном 6 дней в неделю, иногда тренировки бывают по 3 раза в день. В 2021 году он единственный из украинских спортсменов-паралимпийцев в этой дисциплине получил лицензию на участие в Паралимпиаде в Токио.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Еще одна представительница парабандминтона из Днепра – Оксана Козина. В 2023 году она была признана лучшей спортсменкой в этом виде спорта по версии Европейской федерации бадминтона. В 2022 году она стала первой в истории Украины чемпионкой мира по парабандминтону.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Пара дзюдо

Украинский дзюдоист из Днепра Руфат Магомедов в 2021 году стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио. Он выступает в классе дзюдо среди спортсменов с проблемами зрения.

Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто они

Напомним, по итогу Паралимпийских игр-2020  в Токио, которые прошли в 2021 году Украина заняла шестое место по общему количество медалей. Тогда нашли спортсмены завоевали 98 наград, из которых 24 золотые и 47 серебрянных. Сборная Украины брала участие в 15 видах спорта. Самое большое количество медалей наши паралемпийцы завоевали в соревнованиях по плаванию – 43 медали и легкой атлетике – 24 медали.

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Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто ониУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 спортсменов из Днепра, которые поедут на Паралимпийские игры-2024: кто ониРусский

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