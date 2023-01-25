ТОП-10 самых дешевых домов в аренду в Днепре: какие условия за 1,5 тыс грн в месяц

Снять дом в Днепре можно гораздо дешевле, чем арендовать квартиру. При этом часто в домах есть возможность отапливать помещение не только газом или электричеством, но и обычными дровами, что в условиях экстренных отключений электричества – довольно таки большой плюс. Хотя в таких домах и есть свои «минусы». Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 самых недорогих домов в аренду в Днепре с арендной платой до 5 тыс грн в месяц. И узнали, какие условия можно получить за эти деньги.

Снять маленький дом в районе Мирного обойдется в 1,5 тыс грн в месяц. Владелец здания пишет, что в доме три комнаты, централизованное отопление, есть мебель, холодильник, плита, проведен Интернет. Разместится в доме смогут 3 человека. Оплата коммунальных платежей хотят обговорить уже на встрече, с потенциальными квартирантами.

На улице Петрозаводской аренда однокомнатного дома обойдется в 2,2 тыс грн. Общая площадь помещения – 30 кв.м. Есть кухня, удобства на улице. Установлено индивидуальное электроотопление. Мебель сравнительно новая, а вот ремонт был очень давно. Разместится в доме смогут 2 человека.

Аренда дома в Самарском районе Днепра обойдется в 2,5 тыс грн. Общая площадь помещения – 45 кв.м. В нем две комнаты. Есть мебель, холодильник и плита. Проведен газ, свет и отопление. Но нет душа, стиральной машинки и горячей воды. Удобства на улице. Ремонт был давно, стены «утеплены» коврами, а мебель покупали лет 30-40 назад.

3,2 тыс грн обойдется аренда дома в Чечеловском районе. В доме три комнаты, установлено индивидуальное газовое отопление, проведен косметический ремонт. Удобства во дворе. Владелец дома отмечает, что в помещении можно курить. Разместится в доме могут три человека.

3,5 тыс грн хотят за месяц проживания в доме на улице Янтарной в Днепре. В здании две комнаты, общая площадь 25 кв.м. отопление централизованное. Удобства частичные, часть из них находится на улице. В доме есть ванна, стиральная машинка. Комнаты смежные.

Жилье в Приднепровске обойдется в 4 тыс грн в месяц. В доме одна комната, общая площадь 40 кв.м. В доме есть горячая вода, как заявляет хозяин, три вида отопления, ванна в доме, туалет на улице. Также как дополнительный источник воды есть колодец во дворе. В доме есть техника, мебель, проведен Интернет. Во дворе три собаки.

Снять небольшой дом на одну комнату в районе улицы Высоковольтной в Днепре обойдется в 4 тыс грн в месяц. Все удобства в доме, электрическое отопление и «теплый пол». Во дворе есть подвал-укрытие. Также в придачу к дому идет часть огорода во дворе. Проживать могут два человека, можно с животными. Сам домик небольшой, всего 24 кв.м.

Дом в Таромском обойдется в 4,5 тыс грн в месяц. Общая площадь здания 62 кв.м. В доме две комнаты, индивидуальное газовое отопление, есть мебель, стиральная машинка, плита, проведен Интернет. Ремонт был косметический. Разместиться смогут три человека.

Аренда дома на улице Передовой обойдется в 5 тыс грн в месяц. Помещение большое – 80 кв.м. В доме 4 комнаты, отопление комбинированное: газовый котел и печь, работающая на дровах. Удобства во дворе. Ремонт в доме косметический, мебель покупали очень давно.

Столько же обойдется месяц проживания в доме в районе жилмассива Ломовской. В доме две комнаты и 45 кв.м. площади. Есть автономное газовое отопление, все удобства, но почти нет мебели и техники. В самом доме недавно был сделан хороший ремонт.

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