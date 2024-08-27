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  • ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

Сегодня 15:29
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Украинская кухня кажется для многих привычной, но на самом деле у нашей нации есть много различных блюд, которые редко кто готовит дома. Они могут требовать много времени или сил для приготовления. Если хочется попробовать различные блюда украинской кухни и не хочется при этом заниматься готовкой – можно отправиться в ресторан.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

А журналисты dnepr.info собрали подборку заведений в Днепре где можно попробовать различные блюда и напитки украинской кухни.

Борщ с телятиной

Заведение «De поїсти» позиционирует себя как «семейный ресторан современной украинской кухни». Тут можно не только попробовать борщ с телятиной и сметаной и картофельные деруны, но и вареники с разной начинкой, сало, пирожки, уху и пампушки. На десерт тут можно взять пироги с разными вариациями чаев: от чебреца до облепихи, тут также подают кофе, узвар, ягодный компот. Зал ресторана оформлен в теплых тонах, тут много света и деревянной мебели. Находится ресторан по улице Троицкая, 20.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

Вареники с кропивой

Ресторан «Подопригора» расположен в Обуховке на улице Некрасова, 18. Он находится при одноименной гостинице. Среди блюд, которые тут можно попробовать: деруны со шкварками, фрига с карпатского сыра, холодник с салями и кропивой, пирожки с грибами, вареники с ягодами и кропивой, налисники, Зал заведения выполнен в стиле украинской традиционной хаты.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

Вареники с потрибкой

В заведении «МахноПаб» можно попробовать блюда украинской кухни – от традиционного горячего борща до вареников с картошкой, вишней, потрибкой (начинкой из ливера), блинчиков до блюд с такими экзотическими названиями, как: «Пекельна тачанка», Червоний забияка», «Пятничний свинячий хаос». Зал ресторана украшен петриковской роспись, портретами Махна. Заведение находится на улице Магдебургского права, 4А.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

Вареники с сыром

Гостинично-ресторанный комплекс «Хутор» расположен на Набережной Победы, 29. При нем работает ресторан «Колиба». Интерьер зала выполнен в национальном стиле: тут есть рушники, снопы с сеном, а столики друг от друга отделяет тын. Среди блюд: вареники с разными начинками,  шашлыки, первые блюда.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

Узвар из сухофруктов

Заведение «Пузата Хата» в Днепре один из первых ресторанов, который начал специализироваться исключительно на украинской кухне. Интерьер заведения напоминает сельскую украинскую хату – тын, деревянные столы и лавки, орнамент на стенах, а в меню – несколько вариаций борща и солянки, запеченная картошка, вареники, блинчики, сырники, налисники, компот  узвар с сухофруктов. В Днепре несколько ресторанов сети, находятся они по улице Грушевского, 1, Королевы Елизаветты, 2, Калиновая, 9А.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

Банош с брынзой

Вареничная «Балувана Галя» хоть и специализируется на варениках с разной начинкой – от шпината с соленым сыром до клубники и шоколада, но в ресторане также можно попробовать  банош з брынзой и беконом, бендерики, голубцы, гречаники, картофельные зразы и домашнюю колбасу. Интерьер ресторана выполнен в теплых, приятных тонах. «Балувана Галя» находится на улице Королевы Елизаветы, 15.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

Налисники

Кафе украинской кухни «Кумася» находится на улице Гончара, 12. Главное блюдо тут вареники. Они есть с разными начинками: от сыра до шпината и картошки. Также в заведении подают борщ, налисники, пирожки. Интерьер заведения выполнен в стиле украинской хаты с росписью и деревянной мебелью, а на окне есть изюминка –декорация из множества подвешенных деревянных скалок.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

Котлета по-киевски

Ресторан «Тиниця» был назван в честь села, откуда были привезены декорации для его зала. В интерьере заведения – различные предметы быта: горшочки, тарелочки, печи, вышитые рушники, имитация соломенной крыши. В меню: борщ, солянка, вареники, блинчики, нарезка сала, банош з фетой или шкварками на выбор, котлета по-киевски. Находится ресторан на улице Высоковольтной 8А.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

Домашняя колбаса

Вареничная «Солоха» находится на улице Короленко,21. В меню заведения вареники и пельмени ручной лепки, борщ с салом, банош, домашняя колбаса, блины с разными начинками. Интерьер заведения оформлен в стиле украинского села, словно посетитель сидит во дворе на улице, а вокруг него – тын с цветами и соломенные хаты.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

Зеленый борщ

Ресторан «Intermezzo» позиционирует свою кухню как «кухню коренных народов Украины». В зале много зелени и современная мебель, круглые столы, выкрашенные в белый и зеленый цвет стены. В меню – не только традиционные украинские блюда: борщ, зеленый борщ голубцы,  пирожки, но и холодник, брускета с тюлькой, жареная картошка, форшмак и икра с баклажанов или кабачков, малосольные огурцы, сало и язык с хреном. Находится заведение по адресу: улица Шевченко, 59.

Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

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Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкваркамиУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкваркамиРусский

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