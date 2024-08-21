ТОП-10 каскадных водопадов Украины: где находятся и сколько добираться из Днепра

Украина богата не только на живописные горы и старинные замки, но и на водопады. Последние дни лета и начало осени – идеальное время для их посещения. Уже не так жарко, как летом, но и у воды еще не холодно. Наибольшая часть водопадов расположена в западной части страны, поэтому чтобы добраться до них из Днепра необходимо потратить довольно большое количество времени на дорогу.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 самых красивых водопадов Украины и узнали, сколько времени необходимо потратить на то, чтобы добраться к ним из Днепра.

Водопад Пробій

Водопад Пробій находится в самом центре Яремче, в Ивано-Франковской области. Еще еще называют Яремчанский водопад. Он считается самым полноводным каскадным водопадом в Карпатах. Увидеть его можно со всех ракурсов. Тут специально для туристов построили мост на высоте 20 метров. На нем также можно прогуляться и посмотреть на водопад, а можно заняться джампингом. Высота падения воды – 8 метров. Каскады расположены на речке Прут. Водопад находится на территории Карпатского национального природного парка.

Дорога от Днепра до Яремче составляет почти 970 км, чтобы ее преодолеть необходимо потратить минимум 14 часов, ели ехать на машине или автобусе, чтобы добраться до водопада на поезде понадобится почти 20 часов.

Водопад Женецкий гук

Водопад Женецкий гук также находится в Яремче, на территории Карпатского национального природного парка. Расположен на реке Женец, неподалеку от Ворохты. Водопад однокаскадный, вода падает с высоты около 19 метров. Называние водопад получил от специфического звука, который создает падающая на камни вода. Наиболее мощный поток воды тут во время таяния снегов весной и в сезон дождей.

На дорогу также потребуется потратить от 14 до 20 часов, в зависимости от типа транспорта.

Сукельские водопады

Сукельские водопады находятся в Болехово, Ивано-Франковской области. Это «собрание» нескольких водопадов, расположенных в одном месте на расстоянии около 100-500 метров друг от друга. Всего их восемь штук. Высота водопадок колеблется от 1,5 до 8 метров.

Добраться до города из Днепра на машине или автобусе можно за более чем 14 часов. Преодолеть нужно будет почти тысячу километров. Передвижение на поезде займет более 22 часов.

Лужковский водопад

Лужковский водопад находится в Косовском районе Ивано-Франковской области. Высота его – 14 метров. Его потоки впадают в ручей и реку Великорожинку. Водопад окружен лесом.

Добраться сюда можно за 14-20 часов, в зависимости от типа транспорта.

Водопад Шипот

Водопад Шипот считается одним из 7 природных чудес Украины. Находится неподалеку от озера Синевир, в одном из районов Закарпатья. По одной из версий, его название произошло от того, что постоянный шум воды похож на шепот, по другой – тут тайно встречались влюбленные и однажды во время грозы вода смыла их. Мать девушки стала свидетельницей трагедии и каждый вечер приходила к месту смерти дочери. На этом месте со временем образовался водопад и матери девушки как будто слышался шепот дочери. Высота водопада – 14 метров.

Чтобы доехать сюда из Днепра нужно преодолеть почти 1100 км или проехать почти 17 часов на машине либо же потратить более 23 часов на поезд.

Манявский водопад

Манявский водопад находится в Карпатах, в пределах Богородчанского района Ивано-Франковской области. В месте, где образуется водопад сходятся три порога горной реки Манявка. Высота падения воды – 18 метров. Также тут можно увидеть как на поверхности выступают породы различных геологических периодов – палеогена, неогена и мелового. Водопад расположен в ущелье, среди отвесных гор. Считается одним из самых высоких водопадов в Карпатах.

На то, чтобы доехать до этого водопада необходимо потратить от 13 часов на машине либо почти 20 часов на поезде.

Джуринский водопад

Джуринский водопад находится в Залещицком районе Тернопольской области. Расположен на реке Джурин, его высота – 16 метров, ширина – 20 метров. Имеет 3 каскада. Водопад входит в состав Национального природного парка «Днистровский каньон» и считается одним из самых высоких водопадов Украины, расположенным не в горах, а на равнине. В теплое время года в водопаде можно купаться.

Согласно местной легенде, водопад был создан турками во время облоги древнего замка поблизости. Для создания потока воды в 1672 году турки перерубали каменный кряж между двумя участками реки Джурина и таким образом возник водопад. Еще одна версия его происхождения говорит о том, что водопад как элемент парка был создан в начале 1800-х годов.

Из Днепра до Залещицкого района можно добраться на машине за почти 13 часов либо на поезде за 17 часов.

Водопад Гуркало

Водопад Гуркало расположен во Львовской области в одном из притоков реки Стрый, на территории Национального природного парка «Сколевские Бескиды». Высота падения воды – 5 метров. Он состоит из одного каскада, который пополам разделяет скальный выступ. Из-за такого разделения водопад называют «украинская Ниагара». Один из потоков более полноводный, второй в засушливый период периодически исчезает.

У подножья водопада есть небольшое озеро, которое называют «чашей молодости». Считается, что если искупаться в это воде, то заряд молодости и бодрости обеспечен надолго.

Поезд преодолеет расстояния от Днепра до Стрыя почти за 16 часов. Машиной можно добраться за 13 часов.

Ялынский водопад

Ялынский водопад или водопад Ковгать находится в Раховском районе Закарпатья. Его высота 26 метров, это официально самый высокий однокаскадный водопад в Карпатах. Он расположен на склонах горы, среди леса, на реке Ялын.

Почти тысячу километров займет дорога с Днепра до Рахова, плюс необходимо еще время чтобы добраться до села, где находится водопад. На все это потребуется около 16 часов на машине либо почти 22 часа на поезде.

Багровецкий водопад

Багровецкий каскад водопадов находится недалеко от Яремче, в Надворнянском районе. Высота и перепады воды на нем составляют от 1,5 до 10 метров. Вода спадает тремя уступами.

Чтобы добраться до него из Днепра нужно потратить почти 20 часов на поезде или от 14 часов на авто или автобусе.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: