ТОП-10 фактов о Днепре: новый 127 метровый дом, тоннель любви и макет арки моста

На этих выходных Днепр будет праздновать 248 лет со дня основания города. Изначально населенный пункт был запланирован на левом берегу, в черте современного города Новомосковск, но уже через несколько лет его перенесли на правый берег.

В честь Дня рождения города журналисты dnepr.info собрали интересные и необычные факты о любимом Днепре.

С недавних пор Днепр стал входить в мировой рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью. На потрале Numbeo ежемесячно публикуется стоимость квадратных метров жилья в разных городах мира. Всего в рейтинге 276 городов, в сентябре 2024 года Днепр занимает 265 строчку. В среднем 1 кв м жилья в городе можно купить по цене 1,1 тыс дол.

До сих пор в Днепре существует деревянный дом, построенный во времена Екатеринослава. Здание было построено в 1854 году. Тут до сих пор живут люди. Дом пережил наводнения и пожары, революции и войны.

Самое высокое здание Днепра будет находится на набережной – ЖК «Маяк» находится в процессе строительства. Он будет высотой в 127 метров или 36 этажей. Часть из них будет отдана под офисы. В остальных будут проживать люди. В вечернее время здание будет подсвечивается огромным лучом, направленным в небо.

До этого пальму первенства по высоте удерживало ЖК «Башни», высота которых составляла максимум 123 метра. Они также были первыми небоскребами, построенными в Украине.

В Днепре есть целый квартал разрушенных старинных домов. Находится он на улице Сечевых Стрельцов, не доезжая до перекрестка с улицей Святослава Хороброго. Здания были возведены в 1890-х годах, в 1990-х в них все еще жили люди, но дома уже были аварийными. Со временем людей отселили, а здания превратились в полуразрушенные заброшки.

На улицах Днепра очень много символов, посвященных любви. Так, на набережной на левом берегу стоит «Мост влюбленных» — 6-ти метровая инсталляция, установленная специально для молодоженов, чтобы они по свадебной традиции могли повесить на мост замок со своими именами. Тут же есть фонтан «Арка любви».

На набережной на правом берегу есть «Скамья влюбленных». Находится она на у входа на мост на Монастырский остров. Считается, что если сесть на скамью и загадать желание – оно обязательно сбудется. Также на правом берегу есть фонтан «Амур» и Аллея влюбленных.

В городе есть свой «тоннель любви», как в Ровно. Только в Днепре он находится в промышленной зоне. Пройтись по нему довольно сложно – тут интенсивное трамвайное движение. Тоннель зарос деревьями и диким виноградом, его протяженность – одна остановка. Появился он случайно, так как большое количество деревьев в промзоне высадили для очищения воздуха. Они разрослись и создали тоннель.

На Монастырском острове в Днепре до сих пор можно увидеть макет арки Мерефо-Херсонского моста. Долгое время он служил смотровой площадкой, потом был оборудован под кафе. Сегодня площадка заброшена.

Один из символов Днепра находится на набережной – это Шар желаний на Фестивальном причале. Установили его в 2005 году. За почти 20 лет своей «карьеры» Шар 4 раза разбивали, но его всегда восстанавливали и возвращали на место. Считается, что шар может исполнить желание. Для этого нужно дотронуться до него рукой и подумать в этот момент о самом заветном желании.

Первый самый большой торговый центр был построен в Днепре. Это «Мост-Сити». Его общая арендная площадь составляет 38,4 тыс кв м, а общая площадь 68 тыс кв м. Его открыли в начале 2000-х годов.

Одна из самых длинных лестниц в Днепре находится в парке Глобы. Чтобы пройтись по ней необходимо преодолеть 83 ступеньки.

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