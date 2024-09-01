Тоннельной балке в Днепре горят поляны

На этот раз огонь охватил лужайки в Тоннельной балке.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр сейчас: новости».
Напомним, что только за минувшие сутки в Днепропетровской области произошло 182 пожара на открытых территориях.
Пожарные ликвидировали 4 лесных пожара, 153 возгорания сухой растительности и 25 пожаров, где средоточием был мусор.
Огонь уничтожил 172 гектара наземных экосистем.
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