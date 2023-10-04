Только на выходных: где в Днепре можно бесплатно парковаться

Как оказалось, ряд площадок сильно перезагружен на выходных. В то же время некоторые из стоянок – пустые. Чтобы сбалансировать этот разрыв, менее популярные парковочные места сделают бесплатными в субботу и воскресенье.
По словам начальника производственно-технического отдела КП «Транспортная инфраструктура города» ДМР Андрея Осипова, речь идет о 124 площадках, большинство из которых расположены в центральной части города.
4 из них в зоне «А», 96 в зоне «В» и 24 в зоне «С». В будни с 08:00 до 20:00 оплата остается и производится по тарифу соответствующей зоны.
Оператор уже перепрограммировал техническое оборудование и внес соответствующие изменения. В течение недели закончат замену информационных табличек на площадках, отметили в горсовете.
Перечень площадок, где изменился режим работы, по ссылке.
Читайте также:
Автор:
В нагорной части Днепра сохранилось очень много старых домов, возведенных…
Погибшему было 52 года.
Долгое время улица Гоголя в Днепре носила название Волошской, а…
В Днепре чиновник одного из медучреждений злоупотреблял влиянием и требовал…
К сожалению, собака умерла в ветклинике.
В нагорной части Днепра сохранилось очень много старых домов, возведенных более 100 лет назад. Каждый такой дом имеет свою уникальную историю.
Погибшему было 52 года.
Тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью.
Долгое время улица Гоголя в Днепре носила название Волошской, а позже – Волошское шоссе, так как считалась дорогой, по которой удобнее всего было добираться до села Волосское. В начале улицы была ярмарочная площадь. В целом территория улицы была плохо обустроена…
Вчера, 3 октября, в Кривом Роге произошел ужасный случай.
В Днепре чиновник одного из медучреждений злоупотреблял влиянием и требовал взятку от раненого военного.
Осенью школьники будут отдыхать неделю.
В Каменском, что на Днепропетровщине, заметили женщину, которая везла ребенка на электросамокате.
29 августа в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла смертельная стрельба.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!