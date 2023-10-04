Только на выходных: где в Днепре можно бесплатно парковаться

В Днепре проанализировали загруженность парковок и внедрили изменения, чтобы разгрузить некоторые из них.

Как оказалось, ряд площадок сильно перезагружен на выходных. В то же время некоторые из стоянок – пустые. Чтобы сбалансировать этот разрыв, менее популярные парковочные места сделают бесплатными в субботу и воскресенье.

По словам начальника производственно-технического отдела КП «Транспортная инфраструктура города» ДМР Андрея Осипова, речь идет о 124 площадках, большинство из которых расположены в центральной части города.

4 из них в зоне «А», 96 в зоне «В» и 24 в зоне «С». В будни с 08:00 до 20:00 оплата остается и производится по тарифу соответствующей зоны.

Оператор уже перепрограммировал техническое оборудование и внес соответствующие изменения. В течение недели закончат замену информационных табличек на площадках, отметили в горсовете.

Перечень площадок, где изменился режим работы, по ссылке.

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