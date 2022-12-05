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Только без паники: что делать, если застряли в лифте

Сегодня 12:18
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Из-за отключений электричества в Днепре свет в домах жителей может пропасть в любое время. Многие стараются не пользоваться лифтом, поскольку пока вы добираетесь на нужный этаж в доме как раз может пропасть свет. Но тем, кто живет на последних этажах многоэтажек, идет с магазина с сумками с продуктами ничего не остается как рисковать и садиться в лифт.
Новости Днепра про Только без паники: что делать, если застряли в лифте

 

Журналисты dnepr.info как себя вести, если застряли в лифте и куда звонить.

Пролет кабины

Многие лифты запитаны от двух независимых источников. Если отключается один, то может автоматически включится другой. Но тут как повезет, поэтому морально нужно быть готовым к тому, чтобы просидеть в лифте хотя бы до приезда аварийной бригады или включения электричества в доме.

В некоторых лифтах может пропасть свет, но кабина при этом будет продолжать двигаться, пока не сработают тормоза. Психологически пережить это довольно тяжело, но надо быть готовым.

Новости Днепра про Только без паники: что делать, если застряли в лифте

Самое главное, что нужно делать – не паниковать. Если лифт двигается вниз, нажмите кнопку «Стоп», присядьте на корточки и упритесь руками в пол, а спиной прижмитесь к стенке.

Сообщить о себе

Если лифт просто остановится и в нем пропал свет, то также постарайтесь не паниковать, а сразу свяжитесь с диспетчером. Если нет сигнала связи – стучите по стенкам и кричите, чтобы услышали жильцы дома.

Если регулярно пользуетесь лифтом, то лучше записать в телефон номер диспетчера аварийной службы. Если по какой-то причине вы не смогли этого сделать, то можно позвонить родственникам или знакомым, которые найдут телефон диспетчера и обратятся в службу.

Также можно позвонить по телефону «101» и сообщить о том, что попали в беду. Во время ожидания аварийной бригады можно сесть на пол, предварительно его застелив чем-то, расстегнуть верхнюю одежду или снять ее вовсе.

Самостоятельно выбраться

Не нажимайте на все кнопки подряд в надежде, что таким образом заставите лифт двигаться. Не пробуйте самостоятельно раздвигать двери лифта, это может быть опасно, особенно если кабина находится между этажами. Не нужно метаться по кабине или прыгать в ней. Не курите в лифте.

Новости Днепра про Только без паники: что делать, если застряли в лифте

Всегда с собой

Если без использования лифта никак не обойтись, то советуем всегда иметь при себе воду, фонарик, пакет, влажные и сухие салфетки, пауэрбанк и немного снеков. Это то, что поможет дождаться приезда аварийной бригады и избежать приступа паники.

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