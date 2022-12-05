Только без паники: что делать, если застряли в лифте

Из-за отключений электричества в Днепре свет в домах жителей может пропасть в любое время. Многие стараются не пользоваться лифтом, поскольку пока вы добираетесь на нужный этаж в доме как раз может пропасть свет. Но тем, кто живет на последних этажах многоэтажек, идет с магазина с сумками с продуктами ничего не остается как рисковать и садиться в лифт.

Журналисты dnepr.info как себя вести, если застряли в лифте и куда звонить.

Пролет кабины

Многие лифты запитаны от двух независимых источников. Если отключается один, то может автоматически включится другой. Но тут как повезет, поэтому морально нужно быть готовым к тому, чтобы просидеть в лифте хотя бы до приезда аварийной бригады или включения электричества в доме.

В некоторых лифтах может пропасть свет, но кабина при этом будет продолжать двигаться, пока не сработают тормоза. Психологически пережить это довольно тяжело, но надо быть готовым.

Самое главное, что нужно делать – не паниковать. Если лифт двигается вниз, нажмите кнопку «Стоп», присядьте на корточки и упритесь руками в пол, а спиной прижмитесь к стенке.

Сообщить о себе

Если лифт просто остановится и в нем пропал свет, то также постарайтесь не паниковать, а сразу свяжитесь с диспетчером. Если нет сигнала связи – стучите по стенкам и кричите, чтобы услышали жильцы дома.

Если регулярно пользуетесь лифтом, то лучше записать в телефон номер диспетчера аварийной службы. Если по какой-то причине вы не смогли этого сделать, то можно позвонить родственникам или знакомым, которые найдут телефон диспетчера и обратятся в службу.

Также можно позвонить по телефону «101» и сообщить о том, что попали в беду. Во время ожидания аварийной бригады можно сесть на пол, предварительно его застелив чем-то, расстегнуть верхнюю одежду или снять ее вовсе.

Самостоятельно выбраться

Не нажимайте на все кнопки подряд в надежде, что таким образом заставите лифт двигаться. Не пробуйте самостоятельно раздвигать двери лифта, это может быть опасно, особенно если кабина находится между этажами. Не нужно метаться по кабине или прыгать в ней. Не курите в лифте.

Всегда с собой

Если без использования лифта никак не обойтись, то советуем всегда иметь при себе воду, фонарик, пакет, влажные и сухие салфетки, пауэрбанк и немного снеков. Это то, что поможет дождаться приезда аварийной бригады и избежать приступа паники.

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