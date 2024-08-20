Толкнул и забрал вещи: в Днепре молодой человек обворовал дедушку возле супермаркета

У одного из супермаркетов в Шевченковском районе города ограбили дедушку, сообщили в Нацполиции. Кража произошла 16 августа вблизи магазина на улице Квартальной.
К правоохранителям обратился 75-летний мужчина, который сообщил, что его ограбили на улице. Пенсионер рассказал, что снял деньги в банкомате и положил в карман рубашки и направился домой. После этого к нему подбежал молодой человек, который толкнул дедушку, достал из его кармана деньги и мобильный телефон и скрылся.
Дедушка сразу позвонил в полицию. Приехавшие на место происшествия следователи разыскали и задержали 29-летнего мужчину, который неоднократно был осужден за имущественные преступления.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч.4 ст.186 (грабеж) УК Украины.
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