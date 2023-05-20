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Ткаченко ответил, могут ли в Украине закрыть Telegram

Сегодня 15:10
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Телеграммы подозреваются в "российском следе".

Новости Днепра про Ткаченко ответил, могут ли в Украине закрыть Telegram

Сейчас Telegram одна из самых популярных соцсетей в Украине, которой пользуются миллионы людей. Недавно министр культуры Александр Ткаченко выразил сомнения относительно того, безопасен ли этот мессенджер для украинцев, ведь «связи с руководством этой компании нет», поэтому нужно рассмотреть вопрос урегулирования контента, который распространяют в этом мессенджере.

Из-за этого неоднозначного заявления многие предположили, что доступ к Telegram могут закрыть.

Впрочем, сегодня 20 мая, отвечая на вопросы журналистов, Ткаченко отметил, что «Telegram» закрывать никто не будет. Об этом сообщает «Укринформ».

Что предшествовало

Разговоры о том, что безопасен ли Telegram продолжаются давно. Эту соцсеть подозревают в сотрудничестве с ФСБ, хотя на самой РФ мессенджер запрещен. Кроме этого, большинство каналов анонимны, и существует ряд пропагандистских ресурсов, которые распространяют российские вбросы.

А в конце апреля Александр Ткаченко отметил, что продолжается дискуссия об «определенном регулировании» Telegram.

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