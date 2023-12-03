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  • Тело находилось на дне цистерны: В Днепре на предприятии обнаружили труп мужчины

Тело находилось на дне цистерны: В Днепре на предприятии обнаружили труп мужчины

Сегодня 12:44
просмотров

В Днепре по улице Днепросталевской обнаружили труп мужчины на предприятии.

Новости Днепра про Тело находилось на дне цистерны: В Днепре на предприятии обнаружили труп мужчины

Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники полиции.

Умершему мужчине был 41 год.

Предварительно на теле не были обнаружены следы насилия или борьбы.

Сотрудники полиции открыли уголовное производство, обстоятельства смерти мужчины будет выяснять полиция.

Недавно мы также сообщали о пожаре в Павлоградском районе, во время тушения которого спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

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