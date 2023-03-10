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Тхэквондист Назар Брылев с Днепропетровщины выиграл турнир в Болгарии

Сегодня 06:45
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Поздравляем с этой важной и феерической победой!

Новости Днепра про Тхэквондист Назар Брылев с Днепропетровщины выиграл турнир в Болгарии

В Софии (Болгария) 3-5 марта проходил международный турнир по тхэквондо ПТФ G-2 «Bulgaria Open 2023». Чемпионом в весовой категории +65 кг среди кадетов стал воспитанник ДЮСШ №4 из Каменского (Днепропетровская обл.) Назар Брылев.

Об этом сообщает директор ДЮСШ №4 Александр Кирпа.

Назар победил спортсменов из Греции и Боснии и Герцеговины.

В соревнованиях приняли участие более 1500 взрослых бойцов, юниоров и кадетов из разных стран мира.

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