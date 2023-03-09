Терор Нікопольського району не припиняється: постраждав пенсіонер

В течение дня оккупационная армия россии трижды нанесла удары по Красногригоревской громаде из тяжелой артиллерии. 73-летний мужчина получил ранения, пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В громаде в результате обстрелов разбито с десяток частных домов и три хозяйственных постройки.

В других районах области в течение дня было тихо.

«Оккупанты думают, что своими атаками сломают наше сопротивление. А мы становимся только сильнее и решительнее. Сломать свободу украинского народа не удастся никому.

Силы обороны, президент, органы государственной власти и местного самоуправления работают для Украины и ее народа. Наши люди помогают государству, его защитникам и защитницам. Вместе – сильные. И к нашей Победе только вместе», — написал Николай Лукашук.