Терор Нікопольського району не припиняється: постраждав пенсіонер

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В громаде в результате обстрелов разбито с десяток частных домов и три хозяйственных постройки.
В других районах области в течение дня было тихо.
«Оккупанты думают, что своими атаками сломают наше сопротивление. А мы становимся только сильнее и решительнее. Сломать свободу украинского народа не удастся никому.
Силы обороны, президент, органы государственной власти и местного самоуправления работают для Украины и ее народа. Наши люди помогают государству, его защитникам и защитницам. Вместе – сильные. И к нашей Победе только вместе», — написал Николай Лукашук.
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