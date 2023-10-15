Тепло и солнечно: погода в Днепре на 15 октября

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 15 октября:
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