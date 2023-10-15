Тепло и солнечно: погода в Днепре на 15 октября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 15 октября:

Если сегодня выпадет первый снег, то зима установится через сорок дней.

Появился иней — погода будет солнечной и сухой.

Дует холодный ветер и идет дождь — зима будет очень суровой.

Листопад — к скорому похолоданию.

Подул северный или восточный ветер — к холодной зиме.

Гало вокруг луны в этот день предвещает ветра и ненастья.

Тихая безветренная погода — к вечернему похолоданию.

Если скот, выпущенный на пастбище, уходит к дому, скоро выпадет снег.

Куры чистят перья и хохлятся — к скорым снегопадам.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: