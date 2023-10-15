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Тепло и солнечно: погода в Днепре на 15 октября

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Тепло и солнечно: погода в Днепре на 15 октября

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 15 октября: 

  • Если сегодня выпадет первый снег, то зима установится через сорок дней.
  • Появился иней — погода будет солнечной и сухой.
  • Дует холодный ветер и идет дождь — зима будет очень суровой.
  • Листопад — к скорому похолоданию.
  • Подул северный или восточный ветер — к холодной зиме.
  • Гало вокруг луны в этот день предвещает ветра и ненастья.
  • Тихая безветренная погода — к вечернему похолоданию.
  • Если скот, выпущенный на пастбище, уходит к дому, скоро выпадет снег.
  • Куры чистят перья и хохлятся — к скорым снегопадам.

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