Тепло и солнечно: погода в Днепре на 15 марта

Согласно прогнозам синоптиков, порадуя нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
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