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Тепло и солнечно: погода в Днепре на 15 марта

Сегодня 06:15
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На улице настоящая весна!

Новости Днепра про Тепло и солнечно: погода в Днепре на 15 марта

Согласно прогнозам синоптиков, порадуя нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 15 марта:

  • Если день дождливый, то весна будет поздней.
  • Если день морозный, то долго не вырастет трава.
  • Снег идет утром — ждите хорошего урожая зерновых.

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