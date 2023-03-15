Тепло и солнечно: погода в Днепре на 15 марта

Согласно прогнозам синоптиков, порадуя нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Поздравляем и желаем новых побед и достижений!

Отмечается, что вкус у такого гриба – на любителя.

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