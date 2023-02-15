Тепло, вода и свет: какая ситуация в Днепре на утро 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии для Днепропетровской области. Это значит, что сегодня в Днепре частные энергетические компании тоже не будут отключать свет. При чрезмерном потреблении возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах.

По состоянию на 06:00 в Днепре больницы и социальные объекты обеспечены теплом и водой.

Накануне, в КП «Теплоэнерго» фиксировались краткосрочные обесточивания домовых котельных (до 30 минут). Районные, квартальные и котельные и теплораспределительные пункты были в работе.

Котельные и теплораспределительные пункты КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр» за прошедшие сутки работали без отключений.

По состоянию на 06:00 в городе работают все объекты всех трех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр». Отоплением обеспечены все дома, обслуживающие эти теплоснабжающие предприятия.

В настоящее время работают все повышающие насосные станции. Аварийные бригады КП «Днепрводоканал» за минувшие сутки очистили 24 засора на канализационных сетях водоотведения, а также работали на авариях на сетях водоснабжения. Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» также будут работать на ликвидации засоров на сетях водоотведения и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения. В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой. Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета: (056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Читайте также:

Українська Русский

Автор: