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Тепло, как весной: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Сегодня 06:15
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В наш город идет потепление.

Новости Днепра про Тепло, как весной: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 19 января:

  • Идет пушистый снег — к хорошему урожаю зерновых;
  • Ясная и холодная погода — к засушливому лету.
  • Идет дождь — до конца месяца будет дождливо.
  • Полный месяц — к весеннему полноводию.
  • Сильные вихри — к хорошему роению пчел.

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