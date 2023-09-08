Теплая осень: 8 сентября днепрян ждет ясная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облаков будет идти дождь. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 8 сентября:
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