Теплая осень: 8 сентября днепрян ждет ясная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облаков будет идти дождь. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Три девушки из Днепра и области борются за титул «Мисс Украина»: кто они Стартовало онлайн-голосование, во время которого выберут девушку, которая получит титул "Мисс Украина". В этот раз в конкурсе берут три красавицы из Днепра и области. 7 просмотров

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