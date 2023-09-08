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Теплая осень: 8 сентября днепрян ждет ясная погода

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Теплая осень: 8 сентября днепрян ждет ясная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облаков будет идти дождь. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 8 сентября: 

  • Если утром заморозки, то зима будет ранней и морозной.
  • Если на рябине мало ягод, то осень будет дождливой.
  • Если рябина уродилась, то холода не за горами.
  • Если листья березы и дуба еще не опали, то зима будет суровой.

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