Теннисистки из Днепра стартовали с победы на Олимпиаде-2024

Украинский тандем Людмилы и Надежды Киченок с победы стартовал в парном женском разряде Олимпиады-2024 по теннису — по итогам двух сетов "сине-желтые" обыграли китаянок Синь Ю Ван и Сайсай Чжэн.

В 1/16 финала наши днепрянки сестры Людмила и Надежда Киченок победили дуэт из Китая Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.

В первом сете китаянкам удалось выиграть всего один гейм – 6:1.

Во втором они пытались навязать днепровским теннисисткам борьбу, но потерпели поражение – 6:4.

Для сестер это третье совместное выступление на олимпийских соревнованиях.

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