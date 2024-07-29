Теннисистки из Днепра стартовали с победы на Олимпиаде-2024

В 1/16 финала наши днепрянки сестры Людмила и Надежда Киченок победили дуэт из Китая Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.
В первом сете китаянкам удалось выиграть всего один гейм – 6:1.
Во втором они пытались навязать днепровским теннисисткам борьбу, но потерпели поражение – 6:4.
Для сестер это третье совместное выступление на олимпийских соревнованиях.
Читайте также:
Автор:
Один из поселков Днепропетровщины стал селом.
В Днепре водитель скрылся с места ДТП.
В Днепре горел дом.
Хорошие новости от Укрэнерго.
Один из поселков Днепропетровщины стал селом.
В Днепре водитель скрылся с места ДТП.
В Днепре горел дом.
Хорошие новости от Укрэнерго.
Местная жительница каждый вечер выгуливает необычного для горожан Днепра домашнего любимца — гуся в носках.
В Днепропетровской области 20 га земли использовали не по назначению.
В Днепре ухаживают за двухмесячным совенком, пострадавшим от обстрела Никополя.
Вакцинацию детей и взрослых проводят согласно национальному календарю прививок. Вакцина позволяет защитить и детей, и взрослых от многих инфекций. Прививки против столбняка и кори необходимо «обновлять» раз в 10 лет даже во взрослом возрасте. В ряде случаев может понадобиться срочная…
Неофіційне найглибше водосховище розташоване посеред Кривого Рогу.
Сегодня, 29 июля, в Днепре из водоема достали тело мужчины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!