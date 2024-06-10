Теннисистки из Днепра представят Украину на летней Олимпиаде

Еще две спортсменки из Днепра будут сражаться за награды на Олимпиаде во Франции.

Спортсменки из Днепра получили еще одну лицензию на летние Олимпийские игры-2024. О таком достижении наших землячек сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Путевку в Париж получили 31-летние теннисистки сестры-близнецы Надежда и Людмила Кильченок.

Сестры будут выступать в парном разряде. Для них это будет третья олимпиада. Поздравляю девушек! – сообщил Лысак.

В общей сложности от региона на главные соревнования четырехлетия поедут 10 спортсменов. Среди них пловцы Александр Желтяков и Денис Кесиль, дзюдоистка Елизавета Литвиненко, легкоатлеты Михаил Кохан, Ярослава Магучих, Анна Рыжикова. А еще – представители академической гребли Анастасия Коженкова и пулевой стрельбы Денис Кушниров.

Напомним, легкоатлетка из Днепра во второй раз выиграла «золото» чемпионата Европы.

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