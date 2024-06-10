Теннисистки из Днепра представят Украину на летней Олимпиаде

Спортсменки из Днепра получили еще одну лицензию на летние Олимпийские игры-2024. О таком достижении наших землячек сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Путевку в Париж получили 31-летние теннисистки сестры-близнецы Надежда и Людмила Кильченок.
Сестры будут выступать в парном разряде. Для них это будет третья олимпиада. Поздравляю девушек! – сообщил Лысак.
В общей сложности от региона на главные соревнования четырехлетия поедут 10 спортсменов. Среди них пловцы Александр Желтяков и Денис Кесиль, дзюдоистка Елизавета Литвиненко, легкоатлеты Михаил Кохан, Ярослава Магучих, Анна Рыжикова. А еще – представители академической гребли Анастасия Коженкова и пулевой стрельбы Денис Кушниров.
Напомним, легкоатлетка из Днепра во второй раз выиграла «золото» чемпионата Европы.
Читайте также:
Автор:
Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть…
Днепр объявил тендер на покупку троллейбусов за кредитные средства Европейского…
Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных…
В Днепре по улице Зимних Походов маршрутка врезалась в столб.
Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть ребенка, как его занять и «оторвать» от телефона или компьютера или хотя бы чтобы за планшетом он проводил время с пользой.
Днепр объявил тендер на покупку троллейбусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.
Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных поездов.
В Днепре по улице Зимних Походов маршрутка врезалась в столб.
55 лет назад, в ноябре 1968 года в Днепре появился не просто необычный ресторан, а один из символов города и первый в стране ресторан на воде – «Поплавок». Необычная форма его напоминает летающую тарелку.
В Днепре утонул несовершеннолетний парень.
В Днепропетровской области ищут пропавшую девушку.
В Днепре звуки салютов испугали целую улицу.
Жители Днепра показали, как сейчас выглядит одно из админзданий обанкротившегося трубного завода.
Из-за вчерашних обстрелов пострадала женщина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!