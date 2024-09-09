Теннисистка из Днепра обновила национальный рекорд в мировом рейтинге WTA

Днепрянка Людмила Кинченко обновила рекорд Украины в парном мировом рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация).
Об этом сообщили в пресс-службе НОК Украины.
На Открытом чемпионате в США теннисистка, одержав историческую победу, стала пятой ракеткой мира в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Таким образом, Людмила обновила украинский рекорд для парного тенниса! Команда Отделения НОК Украины в Днепропетровской области и его глава Михаил Кошляк поздравляет Людмилу Киченок и ее тренера с отличным достижением! -Идет речь в сообщении отделения НОК в Днепропетровской области.
Напомним, что недавно мы сообщали, что Людмила Киченок впервые в карьере выиграла женский парный турнир Grand Slam.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге на территории больницы бегал лисенок.
После 3 лет постоянных судебных разбирательств в Днепре оправдали женщину,…
В Днепре снизились цены на куриные яйца.
В настоящее время в энергосистеме нет дефицита электроэнергии.
В Кривом Роге на территории больницы бегал лисенок.
После 3 лет постоянных судебных разбирательств в Днепре оправдали женщину, убившую сожителя-тирана.
В Днепре снизились цены на куриные яйца.
В настоящее время в энергосистеме нет дефицита электроэнергии.
Свет не будут выключать, однако повезет не всем.
В Днепре посреди дороги произошла потасовка.
В Украине теперь можно заключать брак по видеосвязи.
В рамках медицинской реформы жителям Днепра и Украины можно пройти ультра звуковое исследование бесплатно.
Трамвай №1 вечером снова будет курсировать с переменами.
В Днепре скончался известный ученый Николай Юрьевич Швайко.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!