Теннисистка из Днепра обновила национальный рекорд в мировом рейтинге WTA

Теннисистка из Днепра Людмила Кинченок стала пятой ракеткой мира в паре.

Днепрянка Людмила Кинченко обновила рекорд Украины в парном мировом рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация).

Об этом сообщили в пресс-службе НОК Украины.

На Открытом чемпионате в США теннисистка, одержав историческую победу, стала пятой ракеткой мира в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Таким образом, Людмила обновила украинский рекорд для парного тенниса! Команда Отделения НОК Украины в Днепропетровской области и его глава Михаил Кошляк поздравляет Людмилу Киченок и ее тренера с отличным достижением! -Идет речь в сообщении отделения НОК в Днепропетровской области.

Напомним, что недавно мы сообщали, что Людмила Киченок впервые в карьере выиграла женский парный турнир Grand Slam.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: